Video. Cum arată Roman Abramovich la prima apariție publică după ce ar fi fost otrăvit

Marți, la Istanbul, au loc noi negocieri pentru pace între Rusia și Ucraina. La discuții participă și Roman Abramovich, un personaj care se poate dovedi extrem de important.

Roman Abramovich participă la negocierile de pace dintre delegațiile ucrainene și ruse care au loc marți, 29 martie, la Istanbul. Este prima apariție publică a fostului patron de la Chelsea după ce s-a scris că acesta a avut simptomele unei presupuse tentative de otrăvire.

Oligarhul a fost fotografiat la negocierile din Turcia, acolo unde ambele părți au purtat primele lor discuții față în față din ultimele două săptămâni.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.

Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start.

