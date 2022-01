Video. Cum au început Cleopatra Stratan și Edward Sanda anul 2022: „Toată lumea ne-a pus întrebarea care ne-a terorizat”

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au sărbătorit Crăciunul alături de familie. Părinții Cleopatrei au venit în vizită la cei doi, oferindu-le o mână de ajutor cu pregătirile pentru Crăciun. Invitați în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, Cleopatra și Edward au demonstrat cât de bine se cunosc unul pe celălalt și au dezvăluit întrebarea pe care toată lumea le-a adresat-o de sărbători.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan, sărbători alături de familia de la Chișinău

Edward și Cleopatra s-au căsătorit în luna august a anului trecut și de atunci totul pare să meargă ca pe roate pentru cei doi. Cătălin Măruță a dorit să știe cum și-au petrecut sărbătorile de iarnă și ce își doresc de la noul an. , motiv pentru care a dorit să le arate acestora preparatele pe care soacra le pregătește în fiecare an.

„Au venit părinții mei de la Chișinău. Anul ăsta a fost primul an în care au venit ei la noi, că de obicei mergeam noi la ei. Ne-am împărțit cu meniul. Ne-au ajutat foarte mult. Mama lui face niște sarmale demențiale. Eu am mâncat toată viața sarmale moldovenești și, de când am gustat sarmalele mamei soacre, am zis că la astea rămân.”, a declarat Cleopatra Stratan.

„Toată lumea ne-a pus întrebarea care ne-a terorizat”

Cătălin Măruță a dorit să știe care a fost întrebarea care a stat pe buzele tuturor rudelor în perioada sărbătorilor, motiv pentru care . Artista susține că atât familia sa, cât și părinții lui Edward au dorit să știe când vor avea primul nepot din partea lor.

„Toată lumea ne-a pus întrebarea care ne-a terorizat: ‘Când o să aveți primul copil, apoi al doilea, apoi al treilea?’. Asta e ordinea”, a declarat, cu zâmbetul pe buze, artista.

Cât de bine se cunosc Edward și Cleopatra?

Pentru a testa cât de mult se cunosc reciproc cei doi soți, Cătălin Măruță a organizat un test cu întrebări la care Edward și Cleopatra au răspuns. Rezultatul testului a fost unul neașteptat pentru prezentatorul Tv, dar și pentru ceilalți colegi din platou. Cleopatra a demonstrat că își cunoaște foarte bine soțul.

Una dintre întrebările lui Cătălin Măruță pe care i-a adresat-o lui Edward Sanda a fost legată de schimbările pe care Cleopatra ar dori să le facă soțul ei. Artistul a răspuns încrezător că soția sa nu și-ar dori să schimbe nimic la el, Cleopatra fiind și ea de aceeași părere. Întrebați care a fost momentul pe care nu or să îl uite niciodată, atât Cleopatra, cât și Edward au răspuns că este vorba despre cel în care el a cerut-o în căsătorie.

Una dintre întrebările care l-au pus în dificultate pe Edward Sanda a fost legată de ținuta în care îi place să o vadă îmbrăcată pe Cleopatra. Dacă artista a răspuns, fără să stea pe gânduri, că este vorba despre rochia pe care o purta în videoclipul „La ușa mea”, Edward a stat mai mult pe gânduri, oferind inițial un alt răspuns.

„De obicei îmi place când se îmbracă în rochie și cu spatele gol. Îmi place și rochia din „La ușa mea”, doar că aia avea decolteu”, a declarat Edward.

Nuntă de poveste pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra și Edward s-au căsătorit în vara anului 2021, după ce artista a devenit majoră. Cei doi au optat pentru o ceremonie restrânsă, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni. Cununia civilă a avut loc în România, urmând ca pentru cununia religioasă să meargă la Chișinău. Motivul pentru care au ales asta este că artiștii nu și-au dorit să aibă nași la nuntă, iar în Chișinău este singura biserică care aprobă astfel de căsătorii.

„Nu avem nași, avem prieteni foarte buni care ne susțin și sunt alături de noi. Am zis că dragostea și căsătoria sunt despre noi.

Nu vrem noi să respectăm ceea ce au făcut alții în trecut, dacă așa face toată lumea, noi nu trebuie să facem. Așa simțim noi, că nu avem nevoie”, declara Edward Sanda, la acea vreme, pentru libertate.ro.