Video. Cum sărbătoresc țările care au intrat deja în 2025. Imagini spectaculoase cu focurile de artificii

Oamenii din mai multe țări au intrat deja în 2025, cu bucurie și entuziasm. Primul stat care a sărbătorit Revelionul se află în Oceanul Pacific.

Este vorba despre Kiribati, care a marcat trecerea în 2025 cu 12 ore înaintea României. Fiecare stat intră în Noul An în funcție de fusul orar, iar o mare parte a lumii va sărbători deja

După Insula Kiribati sau Insula Crăciunului, așa cum este cunoscută, și alte state din aceeași regiune au întâmpinat anul 2025, precum Tonga și Samoa, arată DPA. Kiribati este teritoriul care marchează în fiecare an înaintea altor state intrarea în noul an.

De altfel, Kiribati este singura țară care se află pe cele patru emisfere ale globului. Regiunile menționate sunt în fusul orar UTC+14, cel mai avansat de pe glob.

Kiribati celebrates the New Year 25 hours before nearby American Samoa due to the International Date Line.

