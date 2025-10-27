ADVERTISEMENT

Forma slabă a Universității Craiova s-a confirmat și în meciul cu Metaloglobus. După o nouă prestație modestă, oltenii au plecat de la Clinceni cu un singur punct și cu mulți nervi. Pus și el pe harță, Mirel Rădoi a venit cu cel mai neașteptat reproș pentru conducere, legat de campania de transferuri. Pe care tot el o lăudase la începutul sezonului, când preciza că s-au adus exact jucătorii pe care i-a cerut.

Mirel Rădoi, varianta din octombrie. S-a plâns după Metaloglobus – U Craiova că are prea mulți jucători în lot

Cu o singură victorie în ultimele 5 meciuri de SuperLiga și un 0-0 cu joc plicticos în fața ultimei clasate, Mirel Rădoi a găsit un motiv surpriză pentru forma slabă a Universității Craiova. A criticat campania de transferuri în care s-au investit cei mai mulți bani din istoria clubului. Deși tot el se declarase foarte mulțumit de jucătorii care i-au fost aduși, acum spune că sunt prea mulți.

„Foarte mulți jucători care evoluează acum nu au făcut cantonamentul cu noi și ăsta este strigătul meu cel mai mare. De atunci am zis că vreau să se aducă jucătorii la timp. Preferam un număr mai mic de jucători, dar care să fie aduși la momentul oportun. Chiar și jucători cu o valoare mai scăzută dacă veneau, era bine dacă ajungeau la timp, ca să poată să înțeleagă planul de joc, planul tactic, ca să putem lucra la nivel de intensitate”, a mai spus Mirel Rădoi.

Strigătul cel mare din toamnă al lui Mirel Rădoi era în vară doar un mesaj de laudă pentru conducere. La prima conferință de presă înainte de startul sezonului, la mijlocul lunii iulie, antrenorul Universității Craiova se declara încântat de jucătorii care i-au fost aduși și preciza că sunt exact cei pe care i-a cerut. , campania de transferuri nu mai e cea dorită.

Mirel Rădoi, varianta din iulie: „Sunt jucătorii pe care i-am dorit”. Mai cerea soluții în atac și făcea planuri de transferuri și pentru iarnă

Chiar Mirel Rădoi explica motivele pentru care unii jucători au ajuns mai târziu la lot, cu detalii de la negocieri. Și, deși deja vorbeam la acea vreme despre cea mai intensă campanie de achiziții din istorie, Rădoi mai cerea jucători. Spunea că mai are nevoie de soluții pentru atac, pentru a face față pe trei fronturi. Din nou, s-a adus exact ce a cerut: Nsimba și Etim, cu care s-a și închis campania de achiziții.

„Am încercat să avem o balanţă între plecări şi veniri, fiindcă suntem angrenaţi în trei competiţii. Sunt jucătorii pe care i-am dorit, au fost opţiunea unu sau doi, au mai picat alte transferuri. Sunt jucători care au preferat alte campionate, chiar dacă am oferit peste un milion de euro pentru transfer.

Ne-ar mai trebui un atacant, ca să avem dubluri pe toate posturile. Am mai așteptat și un număr 6, dar nu a mai venit. Probabil că va ajunge în iarnă. Am urmărit, în general, să avem dubluri pe poziţii. În mare parte, jucătorii care au venit sunt opţiunile 1 şi 2 ale noastre“, a punctat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: „Poate atât ne e valoarea!”

Imediat după încheierea meciului de la Clinceni, din etapa a 14-a din SuperLiga, spiritele s-au încins în tabăra oaspeților și ultrașii au sărit la „gâtul“ jucătorilor. , și-a trimis elevii la vestiare și a rămas să discute cu fanii nemulțumiți. Aici a avut, din nou, o reacție ciudată: „Poate atât ne e valoarea!”.

„De unde credeți că vin frustrările jucătorilor? Că n-au reușit săracii. Credeți-mă, au inima mare. Poate atât ne e valoarea și a mea și a lor. Dar tot pentru voi ne batem, indiferent de stare. Am fost căpitan de echipă, nu-i ușor să stai în fața oamenilor și ei să te înjure.

Nimeni nu vă contestă. Noi, jucătorii, antrenorii, venim și plecăm. Voi rămâneți de fiecare dată aici, indiferent de ce se întâmplă. Ei știu lucrurile astea. Le știu de la mine”, a fost mesajul lui Rădoi.