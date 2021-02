Video. Cum voia un interlop din Timișoara să asasineze un ziarist! „De cinci ani de zile, ăla scrie de mine. O să-l împușcăm!”

FANATIK îți prezintă cum voia un interlop din Timișoara să asasineze un ziarist! Concret, mai multe înregistrări în dosarul în care Lucian Boncu a fost trimis în judecată pentru trafic de cocaină au scos la iveală și planul acestuia de a ucide un jurnalist local.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Portalul timișean de știri Press Alert a publicat integral discuțiile în care Boncu le spunea apropiaților că-l va împușca pe Dragoș Boța.

De remarcat că o cameră video care capta și sunetul ambiental a fost instalată de anchetatorii DIICOT în apartamentul din Giroc, de la periferia Timișoarei deținut de Boncu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum voia un interlop din Timișoara să asasineze un jurnalist!

Aici, liderul grupării interlope Boncu se întâlnea cu apropiații lui. Nu a mai durat mult până când procurorii s-au îngrozit.

Într-o înregistrare realizată astfel, în noaptea de 10 spre 11 septembrie 2019, Boncu și alți doi bărbați vorbesc despre cum să-l elimine pe Dragoș Boța, editor-șef la Press Alert.

ADVERTISEMENT

Au început mai întâi prin a-i indentifica mașina, una care a fost incendiată. Jurnalistul a transmis atunci autorităților ca nu a fost un accident. „Nu mai pot. De cinci ani de zile ăla scrie de mine. Bată-l Dumnezeu să-l bată de jeg”, spunea interlopul.

În imaginile surprinse apar Alin Huc și Rafa Bogdan, cel care a recunoscut că, la solicitarea lui Lucian Boncu, a adus la Timișoara pistolul care urma să fie folosit împotriva lui Boța.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dialogul este unul absolut halucinant. Boncu avea recutați deja doi bărbați care să-l atace pe ziarist. Aceștia, împreună cu un alt interlop, Gavrilă Nicolae, plecaseră spre casa jurnalistului.

Cum plănuiau interlopii asasinarea jurnalistului

Alin Huc: Luci, i-ai oprit pe ăștia sau…?

Lucian Boncu: Ăăă?

Alin Huc: I-ai oprit pe băieți, cu…?

Lucian Boncu: Nu, vreau să-i lăsăm să… (???) capul lui, bată-l Doamne.

Alin Huc: Dar nu e bine.

Lucian Boncu: Știu, Aline, dar nu mai pot. Crede-mă, Aline, nu mai pot. Înțelege-mă, Aline. De cinci ani de zile, ăla scrie de mine. Bată-l Dumnezeu să-l bată de jeg.

Alin Huc: Știu. Bată-l Dumnezeu sfântu, dar mai bine punem într-o vacanță după el, ceva… Doamne ce o să iasă, frate…

Lucian Boncu: Hă?

Alin Huc: O să se mute Bucureștiul aici, Luci.

Lucian Boncu: Aia e.

Alin Huc: Au, Doamne. Eu te susțin și sunt cu tine, dar parcă nu e momentul ăsta, știi.

Lucian Boncu: Ce să fac? Ziarist. Zi ce să fac…

Alin Huc: Să nu-l bagi în seamă. Mi-o zis și Carin că nu e corect cine i-o dat (declarația lui Lucian Boncu de la structura centrală a DIICOT în care-l „sifona” pe Radu Novac, zis „Jack”, că l-a aprovizionat cu cocaină, n.a). Nu e corect, frate, nu e corect. O văzut la doi pe telefoane. Trebuie să ne întâlnim cu el să vedem. A văzut la doi pe telefoane declarațiile tale pe telefoane.

Lucian Boncu: Eu sunt de vină că prostul ăsta de ăsta, când mi s-o blocat telefonul, mi-o luat conversațiile. Eu sunt de vină? Ce să zic, Aline? Zi tu ce să zic?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tentativa de asasinat nu a reușit. După alte trei ore, toți revin în apartament și Nicolae Gavrilă explică ce s-a întâmplat. „Și-a schimbat fraierul mașina. Sigur. Cred că are un Logan alb. Am fost pe acolo, am dat ture, am dat ăsta. E un singur Logan alb cu camera pe el, cu ălea…”, îi spune Gavrilă lui Boncu.

După alte două ore intră în casă Lucian Mihălțan, judecat într-un dosar de furturi de produse de lux. Se îmbrățișează cu Boncu și Gavrilă îi spune: „trebuie să-l găsim pe ziaristul ăla”, după care, în timp ce se aude zgomotul produs de o mașină, se distinge vocea lui Lucian Boncu spunând: „O să-l îm-puș-căm”. Mihălțan întreabă: „De ce? Ești supărat pe el?”.

ADVERTISEMENT

De ce se consideră interlopul Boncu o victimă a sistemului

În acest moment, Lucian Boncu și Rafa Bogdan sunt suspecți în dosarul în care DIICOT anchetează planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța.

Aceștia sunt acuzați de „constituire a unui grup infracţional organizat, încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni de omor şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”.

ADVERTISEMENT

Interesant este că procurorii au recuperat, în cadrul anchetei, chiar și pistolul de calibrul 7,65 mm fabricat în Turcia și lipsit de elemente de identificare specifice, care să permită verificarea traseului armei de la producător la deținător.

Culmea este că Boncu s-a declarat nevinovat și a susținut că „așa funcționează justiția, pe minciuni. Nu au nimic, doar închipuiri de presă, victimizare, ca să dea bine. Așa se creează dosare și se distrug oameni”