VIDEO Cutremur puternic în Peru. O persoană a murit și alte 36 au fost rănite. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit duminică capitala Peru, Lima, și zonele din jur, provocând haos peste tot în jur. Un om a murit, iar alte 36 de persoane au fost rănite. De asemenea, mai multe spitale și școli au fost distruse.

Seismul s-a produs în jurul orei locale 11:35 (16:35 GMT), la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de orașul Callao, aflat în apropierea capitalei. Cutremurul a fost resimțit puternic în Lima, acolo unde un bărbat de 36 de ani a murit după ce un zid s-a prăbușit peste mașina în care se afla, în districtul Independencia.

, au fost anunțate alunecări de teren în mai multe municipalități din regiunea Lima, iar serviciul de metrou a fost întrerupt temporar din motive de siguranță. În imaginile transmise de televiziunea locală se pot observa versanți prăbușiți și drumuri blocate.

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru 👀😱

