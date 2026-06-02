Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten

Paul Răducan, fost antrenor la FC U Craiova 1948 și bun prieten al lui Gică Popescu, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. „Baciul” i-a adus un ultim omagiu celui alături de care a pus bazele academiei sale de fotbal și nu și-a putut stăpâni lacrimile lângă catafalcul său.

Paul Răducan a condus timp de aproape 30 de ani Academia de Fotbal Gică Popescu și a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului căpitan de la FC Barcelona. De-a lungul carierei sale, el a activat și ca antrenor interimar pentru FC U Craiova 1948, în două rânduri, adunând 8 meciuri pe banca echipei lui Adrian Mititelu.

Sâmbătă, 30 mai, unul dintre cei mai importanți oameni ai fotbalului juvenil din Bănie lăsând un gol imens în sufletele familiei și ale apropiaților. Gică Popescu și-a luat rămas-bun de la Paul Răducan și a izbucnit în plâns imediat ce a ajuns lângă catafalc.

Ce mesaj a transmis Gică Popescu la aflarea veștii morții lui Paul Răducan

La puțin timp după ce Paul Răducan a trecut în neființă, pentru cel ce i-a fost coleg și prieten timp de decenii bune: „Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mereu lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului. Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag“, a scris Gică Popescu, pe pagina sa de Facebook.