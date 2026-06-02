Sport

Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten

Paul Răducan, bunul prieten al lui Gică Popescu și cel care a pus bazele academiei fostului mare fotbalist, s-a stins la vârsta de doar 58 de ani. Video cutremurător cu acționarul principal de la Farul Constanța
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
02.06.2026 | 05:45
Video cutremurator Gica Popescu impietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
EXCLUSIV FANATIK
Gică Popescu a izbucnit în lacrimi lângă cataflcul bunului său prieten. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Paul Răducan, fost antrenor la FC U Craiova 1948 și bun prieten al lui Gică Popescu, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. „Baciul” i-a adus un ultim omagiu celui alături de care a pus bazele academiei sale de fotbal și nu și-a putut stăpâni lacrimile lângă catafalcul său.

Imagini cutremurătoare cu Gică Popescu! „Baciul” nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Paul Răducan a condus timp de aproape 30 de ani Academia de Fotbal Gică Popescu și a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului căpitan de la FC Barcelona. De-a lungul carierei sale, el a activat și ca antrenor interimar pentru FC U Craiova 1948, în două rânduri, adunând 8 meciuri pe banca echipei lui Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 30 mai, unul dintre cei mai importanți oameni ai fotbalului juvenil din Bănie s-a stins la vârsta de doar 58 de ani, lăsând un gol imens în sufletele familiei și ale apropiaților. Gică Popescu și-a luat rămas-bun de la Paul Răducan și a izbucnit în plâns imediat ce a ajuns lângă catafalc.

Gică Popescu i-a adus un ultim omagiu bunului său prieten, Paul Răducan

Ce mesaj a transmis Gică Popescu la aflarea veștii morții lui Paul Răducan

La puțin timp după ce Paul Răducan a trecut în neființă, Gică Popescu a ținut să transmită un mesaj de recunoștință pe rețelele de socializare pentru cel ce i-a fost coleg și prieten timp de decenii bune: „Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mereu lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului. Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag“, a scris Gică Popescu, pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din...
Digisport.ro
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Jucătorii lui Hermannstadt, nimiciți de suporteri după retrogradarea în Liga 2: „Plecați cu...
Fanatik
Jucătorii lui Hermannstadt, nimiciți de suporteri după retrogradarea în Liga 2: „Plecați cu toții! Ați făcut orașul de râs”
Vestea zilei! Andres Iniesta a semnat primul contract de antrenor principal
Fanatik
Vestea zilei! Andres Iniesta a semnat primul contract de antrenor principal
Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt după ce echipa a retrogradat...
Fanatik
Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt după ce echipa a retrogradat în Liga 2: „Să le fie rușine! Am avut încredere în Kovacs!”. Video
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Fostul golgheter din SuperLiga, dezvăluire terifiantă: 'Cei care au plecat în seara aceea...
iamsport.ro
Fostul golgheter din SuperLiga, dezvăluire terifiantă: 'Cei care au plecat în seara aceea au fost omorâți toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!