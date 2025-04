Video cutremurător. Marius Șumudică, în lacrimi înainte de Rapid – U Cluj. Antrenorul giuleștean, devastat de moartea lui Boupendza

Antrenorul Rapidului rămâne devastat după moartea fostului atacant al echipei și a fost surprins în timp ce plângea pe banca de rezerve, alături de tricoul lui Aaron Boupendza, care a fost lăsat pe unul din scaune.

Marius Șumudică, în lacrimi înainte de Rapid – U Cluj

meciului dintre Rapid și Universitatea Cluj, la momentul de reculegere în memoria lui Aaron Boupendza. Acesta a stat alături de tricoul fostului fotbalist al giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

FANATIK despre moartea fostului fotbalist gabonez: „Nu credeam, așteptam să nu se confirme, sunt bulversat total! Era ca și copilul meu.

Nici nu pot să îmi stăpânesc lacrimile. Era născut în aceeași zi, aceeași lună și același an cu băiatul meu. Pentru mine este o lovitură enormă. Aaron a fost un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult”.

ADVERTISEMENT

„Cuvintele sunt de prisos. Chiar nu știu ce să mai zic… Mi-a zis cineva de la club că a vorbit cu agentul lui. O să pregătim ceva la următorul meci pentru el, nu știu. Chiar nu mai pot vorbi”, a mai spus Marius Șumudică pentru FANATIK.

Jucătorii Rapidului, afectați de moartea lui Aaron Boupendza

premergătoare meciului cu Universitatea Cluj despre cât de afectați sunt jucătorii din cauza morții lui Aaron Boupendza: „A fost o săptămână ciudată, s-au întâmplat multe chestii. Știți cu toții ce s-a întâmplat…

ADVERTISEMENT

Dar din ce am văzut ieri (n.r. joi) la antrenament, cred că toți băieții suntem pregătiți să luptăm mâine (n.r. sâmbătă), să facem un meci frumos. Dacă am fost afectați? Nu cred. Dimpotrivă, o să ne mobilizăm cu toții, vom avea o motivație în plus. Vă imaginați că nu e ușor pentru nimeni, nici pentru el (n.r. – despre Marius Șumudică), nici pentru noi”.

ADVERTISEMENT

„Nu știi niciodată ce are un om pe suflet, în ce fel e afectat. Noi suntem persoane publice, ca niște idoli pentru copii, pentru suporteri. Poate că unii încearcă uneori să afișeze altă față decât cea pe care o au”, a mai spus Alex Pașcanu.