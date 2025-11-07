Video. Daniel Băluţă, în vizită în Sectorul 5. A mers la Piaţa Rahova şi s-a întâlnit cu Vlad Popescu Piedone

ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă a fost săptămâna aceasta în vizită în sectorul 5, unde a stat de vorbă cu cetăţenii. Edilul sectorului 5 a mers în Piaţa Rahova, unde a făcut schimb de impresii cu alegători din toate categoriile sociale.

Mesajul lui Daniel Băluţă pentru cetăţenii din sectorul 5

Daniel Băluţă a fost întâmpinat de primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, în prezenţa căruia a discutat cu cetăţenii, ascultându-le doleanţele. Ba chiar a rezolvat pe loc problema unui bărbat fără casă. „Promit că din seara asta ai unde să stai, da? Te luăm acolo la noi, în Sectorul 4”, i-a spus Băluţă.

„Astăzi vă spun doar un singur lucru. Ceea ce pot să vă dau astăzi este speranţa că lucrurile vor fi mai bune. În spatele acestei speranţe stă ceea ce am făcut pentru oameni acolo unde am condus”, a fost mesajul lui Daniel Băluţă pentru persoanele cu care s-a întâlnit în Sectorul 5.

„Lucrurile pe care le-am făcut în Sectorul 4 sunt apreciate de bucureşteni din tot oraşul”

cu cele mai importante momente ale acestei vizite, pe care l-a postat pe platforma TikTok. „Am fost ieri la Piața Rahova, unde m-am întâlnit cu oameni din Sectorul 5. I-am ascultat, am schimbat păreri și am primit o confirmare importantă: lucrurile pe care le-am făcut în Sectorul 4 sunt văzute și apreciate de bucureșteni din toate zonele orașului. Îmi doresc să duc aceste realizări peste tot în Capitală. Fapte, nu vorbe — acesta este motto-ul care mă inspiră, în viață și în munca mea de primar”, a fost mesajul postat de Daniel Băluţă.

pentru cel mai scump proiect de infrastructură realizat vreodată în Bucureşti, extinderea magistralei de metrou M4, o investiţie în valoare de 17 miliarde lei. De asemenea, actualul primar al Sectorului 4 are în plan construirea unui Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a tuberculozei pentru Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, dar şi o maternitate la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”, care ar urma să fie prima astfel de facilitate medicală ridicată în București, după anul 1989.