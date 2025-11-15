Video. Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: ”Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate!”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile locale din 7 decembrie. După ieșirea din sediul Biroului Electoral al Municipiului București, politicianul a spus este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Zi extrem de importantă pentru edilul de la Sectorul 4. Daniel Băluță a intrat, sâmbătă, cu ”acte în regulă” în cursa pentru postul de primar general al Municipiului București. Politicianul PSD și-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

I-au fost alături la evenimentul de sâmbătă nume importante din partid: secretarul general al PSD, Claudiu Manda, şi mai mulţi lideri social-democraţi, printre care Florin Manole, Rareş Hopincă, Robert Cazanciuc sau Mihai Ghigiu.

”Aş vrea să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care mi-au dat încrederea lor, care au semnat pentru candidatura mea, dar, în acelaşi timp, vreau să le mulţumesc şi celor care nu au semnat pentru candidatura mea. Lucrurile pe care le-am ascultat, lucrurile pe care le-am văzut în dialogul cu ei sunt convins că mă vor ajuta foarte mult în continuare.

Sunt încrezător datorită acestei energii deosebite pe care o simt, sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate, oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele. Pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri-urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte”, a spus Daniel Băluţă.

Apel important al lui Daniel Băluță, după depunerea candidaturii: ”Să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate!”

. Acesta s-a rezumat la a spune că, mereu, rezultatele sunt cele care contează în viaţă. ”Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate. Rezultatele sunt cele care contează până la urmă în viaţă şi sunt convins că experienţa pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte.

Pentru că da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore – scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a mai adăugat Băluţă. El le-a cerut bucureștenilor să fie prezenţi pe data de 7 decembrie la vot.

Până în prezent, 6 candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru Primăria Capitalei. În afară de Daniel Băluță, candidatul PSD, pe la BEM au mai trecut Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR; George Burcea, care candidează din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6 (PNL), Cătălin Drulă, USR, Vlad Alexandru Zidaru, cunoscut ca influencer sub pseudonimul Makaveli, care candidează independent.