Video. De ce a dat Laszlo Dioszegi cu telefonul de pământ: „Îmi venea să intru pe teren după Tudorie! Chiar m-am enervat”

La meciul cu FCSB, patronul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe a fost, așa cum ați aflat deja din FANATIK, protagonistul unui moment extrem de mediatizat. Nervos că Tudorie a irosit o lovitură de pedeapsă, . Un gest pe care l-a explicat în

”În inima mea, am rămas suporter. Trăiesc meciurile intens”, a explicat Laszlo Dioszegi „episodul telefonul” în direct la Fanatik SuperLiga

În minutul 26, la 0-0, Sepsi a primit un penalty după ce Alexandru Tudorie a fost tras, evident, de tricou, de Joyskim Dawa. Tot Tudorie a fost cel care a executat lovitura de pedeapsă, dar n-a reușit să-l învingă pe Ștefan Târnovanu.

ADVERTISEMENT

”Eu cred că în ultimele meciuri s-a acumulat foarte mult stres. Și am primit un penalty. Au fost și momentele acelea, cu «e sau nu e». Până la urmă a fost. Și am ratat cu atâta ușurință”, a mărturisit Laszlo Dioszegi despre reacția sa la acel moment.

Legătura s-a întrerupt. S-a glumit, desigur, în studio, că din vina telefonului, care s-a defectat în momentul în care a fost aruncat. După refacerea conexiunii, Dioszegi a venit cu detalii suplimentare despre acel moment.

ADVERTISEMENT

„Nu m-am gândit că am să fiu vedetă. Și nu a fost intenție. Dar după trei meciuri în care pot spune că am dominat adversarul. Și cu FCSB am primit un penalty în minutul 25.

Și când am văzut că s-a irosit penalty-ul așa de ușor, chiar m-am enervat. Și am aruncat telefonul pe canapea. Din acel motiv a sărit așa. Dar, recunosc, eu trăiesc meciurile intens.

ADVERTISEMENT

Am fost suporter de mic copil. Și încă în inima mea am rămas suporter. Trăiesc fiecare meci. Din acest motiv nici nu-mi place să le urmăresc cu alți băieți, cu alți oameni, fiindcă eu trăiesc meciul de parcă aș juca eu.

Am jucat și eu fotbal în ligile inferioare și am jucat numai cu inima. Și de aceea când am văzut cât de ușor ratăm un penalty atât de important, n-am mai suportat.

ADVERTISEMENT

Îmi venea să intru pe teren după Tudorie. Și să execut eu lovitura. Oricum, știți foarte bine, că o lovitură de pedeapsă nu este apărată de portar, ci se ratează”, a spus patronul lui Sepsi.

ADVERTISEMENT

Lejeritatea lui Tudorie l-a enervat pe Laszlo Dioszegi

Laszlo Dioszegi spune că a fost enervat de lejeritatea cu care Tudorie a tratat faza. Mai cu seamă că FCSB a înscris apoi, tot din lovitură de pedeapsă, .

”După 20 de minute, sau 15, Compagno a dat o lecție pentru noi toți cum se execută un penalty. Dacă lovea mingea ca lumea (n.r. Tudorie) și nimerea portarul sau bara, sau mergea peste, nimeni nu spunea nimic. Nu eram așa de nervos. Când este așa de important…

Nu prea ai ocazia să o prinzi pe FCSB așa cum am prins-o noi. În minutul 1 era să dăm gol. Mingea s-a scurs de pe linia porții afară.

După aceea am primit un penalty. Hai să nu spun ușor acordat, dar, totuși, au fost 4 minute de tergiversări. Ne întrebam, ne dă, nu ne dă. Era un stres enorm.

Și nu am mai suportat. Nu credeam să avem o șansă așa de mare și să o ratăm așa senini. Eu nu sunt genul care mă supăr și foarte greu sunt scos din sărite.

Dar acum a fost prea de tot. Dacă aveam 1-0 în minutul 25, altul era rezultatul. Altfel arăta meciul”, a concluzionat Dioszegi.

Va avea de suferit jucătorul pentru penalty-ul irosit, este întrebarea pe care și-au pus-o mulți. Patronul lui Sepsi spune că nu este treaba lui, ci a antrenorului.

”Nu, n-am spus așa ceva. Niciodată nu vorbesc cu antrenorul, nu sugerez nimic. De 11 ani de când am clubul, niciodată, nici măcar în glumă, n-am spus că mi s-ar părea mai bine să joace X sau Y. Sau de ce joacă, de ce stă pe banca de rezerve, sau de ce stă în tribune.

Aceasta este treaba antrenorului. Nu mă bag eu”, a comentat patronul lui Sepsi.

Laszlo Dioszegi, la Fanatik SuperLiga: ”Bergodi nu este în pericol”

Sepsi nu traversează cea mai bună perioadă. Motiv pentru care echipa a ieșit din zona play-off. Laszlo Dioszegi spune că nu s-a pus însă problema unei despărțiri de antrenorul Cristiano Bergodi.

Și, chiar dacă meciul cu Craiova este unul vital pentru obiectivul echipei, poziția acestuia nu depinde de rezultatul din acest joc.

”Bergodi este un antrenor bun. Chiar dacă, într-adevăr, din ultimele 9 meciuri, am pierdut 6 și am câștigat doar 3. Noi îi dăm credit antrenorului și mergem mai departe.

Sperăm că și băieții au înțeles că trebuie să-și schimbe puțin atitudinea. Trebuie să vină și puțin noroc. Pentru că dacă ne uităm la ultimele trei meciuri, cu Farul, CFR și FCSB, ne-a cam ocolit”, spune patronul lui Sepsi.

Sepsi, meci vital cu Universitatea Craiova

Patronul lui Sepsi întărește ideea legată de tehnician privind către următoarea partidă, cu Universitatea Craiova. Un meci cu implicații serioase în duelul pentru play-off.

”Cu Craiova este un meci vital pentru noi. Pentru că dacă pierdem, Doamne Ferește, sau facem un egal, ne îndepărtăm foarte serios de obiectivul de a intra în play-off.

Dacă vom câștiga, cu pași mici, mai sunt meciuri, mai avem șanse. Dar nu mai putem să ne facem de cap și să nu câștigăm acasă. Este un meci important și pentru ei, dar ei stau mai bine, și chiar dacă pierd, 20% locul lor este asigurat.

Nu am pus o condiție să câștige meciul. Categoric, nu o să ne pice bine dacă pierdem play-off-ul. Dar acest lucru nu înseamnă că a doua zi mergem și ne despărțim de antrenor.

Vom analiza împreună cu conducerea și cu el ce putem să îmbunătățim. Chiar dacă am schimbat patru sau cinci antrenori în 11 ani, cred că suntem una dintre puținele echipe care nu vrem să schimbăm atât de des.

Consider că dacă jucăm cum am jucat în ultimele trei meciuri, putem să batem Craiova. Dar Zeița Fortuna trebuie să se uite și la noi”.