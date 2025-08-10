Sport

Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022

În prelungirile meciului Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 s-a petrecut un moment foarte controversat de arbitraj! Ce prevede regulamentul în astfel de situații
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2025 | 23:09
Video De ce nu sa validat din VAR golul lui Chitu din Craiova Hermannstadt 10 Ce prevede regulamentul FIFA Precedentul Japonia Spania de la CM 2022
Faza de la Craiova în comparație cu cea de la Mondialul din Qatar din 2022. Foto: colaj Fanatik / captură Digi Sport / FIFA

Cei de la Hermannstadt au acuzat că li s-a anulat un gol perfect valabil în prelungirile meciului jucat duminică în deplasare cu Universitatea Craiova în etapa a cincea din Superliga, pierdut de ei cu scorul de 0-1.

A fost sau nu gol pentru sibieni în prelungirile meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0?

Atunci, Aurelian Chițu a șutat de undeva din colțul careului de 6 metri și mingea a părut că a trecut în totalitate de linia porții până să fie respinsă cu piciorul de portarul Silviu Lung Jr., dar în cele din urmă brigada de arbitri condusă de Andrei Chivulete a decis să nu acorde golul, după ce au existat semnale că faza a fost analizată și în camera VAR.

Fază controversată arbitraj Universitatea Craiova - Hermannstadt
Faza controversată de arbitraj din prelungirile meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Foto: captură Digi Sport

 

Bineînțeles că sibienii au contestat vehement această decizie, atât prin Chițu, cât și prin antrenorul Marius Măldărășanu, dar și prin intermediul președintelui Daniel Niculae, în vreme ce oltenii, prin vocea portarului Silviu Lung Jr., au considerat că decizia de a nu se valida reușita a fost corectă.

„Am avut un gol anulat incorect. Nu știu cum s-au decis atât de repede. Ei în 30 de secunde s-au convins imediat. Eu am văzut-o în poartă. A fost în poartă, trebuie să fii nebun să spui că nu a fost în poartă. Am văzut imaginile”, a declarat Chițu la flash-interviu, în vreme ce Daniel Niculae a spus în direct la Digi Sport următoarele:

„Este gol ca lumina zilei, nu avem nevoie de altă tehnologie ca să vedem că este gol. Se vede clar că mingea depășește cu toată circumferința linia. Se vede clar pe toate imaginile și toate stop cadrele pe care le-au făcut colegii noștri din presă că este gol clar”. 

Decizia a fost luată de tușierul de pe acea parte, iar camera VAR nu a avut competența de a interveni, conform regulamentului

Extrem de important de remarcat în acest context este că decizia din teren a fost luată de către asistentul de pe acea parte a terenului, Valentin Avram, cel care în acele momente nu a indicat centrul terenului, deci nu a considerat că mingea a intrat în totalitate în poartă.

De asemenea, ar mai fi de luat în calcul în această situație și posibilitatea ca arbitrul de margine să nu fi fost chiar plasat excelent în acel moment, astfel încât să poată vedea foarte bine faza, dar până în prezent nu au apărut în spațiul public imagini clare în acest sens.

În plus, mai trebuie menționat și faptul că în astfel de situații camera VAR nu poate să intervină, întrucât, potrivit protocolului aflat în vigoare, acest lucru trebuie să se întâmple doar în cazurile în care se impune corectarea unei greșeli evidente, iar aici nu a fost cazul, pentru că a fost vorba despre o fază extrem de sensibilă.

Cristina Trandafir a fost deci criticată pe nedrept după acest moment

Arbitru VAR la această partidă a fost Cristina Trandafir, luată puternic în colimator la finalul jocului, iar asistentul său a fost Raul Ghiciulescu.

„Dacă era invers, era gol! Bun, e o doamnă la VAR, nu știu ce personalitate are, poate era greu să ia o decizie. Dacă jucam cu o altă echipă, probabil decizia era una corectă.

Dar e Craiova, sunt echipe care au acel 0,1%”, a declarat Marius Măldărășanu la finalul meciului, printre altele.

Superliga nu dispune încă de tehnologia de linia porții

După cum se știe deja destul de bine, în Superliga încă nu există acea goal line technology, așa cum se întâmplă în campionatele importante din Europa, însă nu în toate, La Liga fiind excepția din acest punct de vedere, existând de altfel un scandal monstru și în Spania în trecutul apropiat din acest motiv, chiar după un meci între marile rivale Real Madrid și FC Barcelona.

Cluburilor din prima ligă de la noi li s-a transmis că este nevoie să achite fiecare câte 300.000 de euro pentru acoperirea costurilor totale în sensul implementării acestei tehnologii de linia porții și bineînțeles că cei mai mulți dintre conducători au refuzat la momentul respectiv această chestiune.

Așadar, Superliga se bazează în continuare exclusiv pe sistemul VAR când vine vorba despre soluționarea acestor spețe și iată că se petrec încă situații la limită care generează tensiuni foarte mari.

Ce prevede regulamentul în cazuri de acest gen

Este bine cunoscut faptul că în aceste situații regulamentul prevede ca, pentru a se acorda gol, este nevoie ca mingea să depășească linia porții cu întreaga circumferință.

Iar în trecutul destul de apropiat, la nivel mult mai înalt, s-au petrecut câteva astfel de situații, după care cei de la FIFA au ieșit în mod public cu explicații pentru ca toată lumea să înțeleagă cum trebuie abordate aceste faze.

Poate cel mai elocvent exemplu în acest sens este reprezentat de acel episod petrecut în timpul meciului dintre Spania și Japonia de la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, din faza grupelor.

Precedentul de la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, de la meciul Japonia – Spania 2-1

Atunci, niponii s-au impus în mod surprinzător cu scorul de 2-1, iar unul dintre golurile marcate de ei atunci a fost în primă fază anulat pentru că s-a considerat că anterior mingea ieșise în aut de poartă.

Ulterior, întrucât la acea competiție a existat goal line technology, s-a stabilit apoi că mingea de fapt nu depășise cu întreaga circumferință suprafața regulamentară de joc, chiar dacă a fost vorba despre o apreciere milimetrică, astfel încât reușita a fost în cele din urmă validată.

La scurt timp, FIFA a venit cu explicații oficiale pe seama acestei controverse și a dezvăluit că momentul a fost analizat inclusiv în baza sistemului de arbitraj video (VAR):

„Al doilea gol al Japoniei în victoria cu 2-1 în fața Spaniei a fost verificat de VAR pentru a se stabili dacă mingea a ieșit în totalitate în afara jocului.

Oficialii din camera video au folosit și tehnologia de linia porții pentru a verifica dacă mingea era în continuare parțial în teren sau nu.

Celelalte camere pot oferi imagini înșelătoare, dar în baza dovezilor disponibile, se observă că mingea nu era în afara jocului”. 

De altfel, exact la acest episod s-a referit și jurnalistul Andrei Vochin când a comentat faza de la Craiova în studio-ul Digi Sport. El a punctat că de la acel moment petrecut în Qatar tinde să le dea dreptate arbitrilor în faze de acest gen.

Fază similară cu cea de la Universitatea Craiova – Hermannstadt petrecută în Premier League în 2019

Pe 4 ianuarie, Manchester City și Liverpool s-au duelat pe „Etihad” într-un meci care avea să se dovedească decisiv în titlul câștigat de „cetățeni” la finalul acelui sezon.

Echipa lui Guardiola s-a impus în acea partidă, dar a existat un moment crucial în desfășurarea jocului, în care părea că oaspeții au reușit să treacă din nou în avantaj.

Doar că John Stones s-a opus acestui deznodământ, cu o intervenție absolut miraculoasă făcută undeva deasupra liniei porții. Ulterior a venit confirmarea goal line technology și s-a putut observa că realmente doar câțiva milimetri au stat în calea acelui gol marcat de „cormorani”.

