Video de colecție cu cel mai selecționat om din istoria echipei naționale a României: „Sunt cel mai vechi membru de la FRF! Am 200 de meciuri”

Cine e românul cu cele mai multe selecții pentru naționala României de fotbal? Mulți ar spune Dorinel Munteanu, fotbalistul care i-a doborât recordul lui Gică Hagi și a ajuns la 134 de partide în tricoul reprezentativei.

Cornel Mateiași, omul cu cele mai multe meciuri la naționala României: „Am 200 de meciuri”

Și da, dintre fotbaliști, Dorinel Munteanu deține recordul. Însă, naționala României nu înseamnă doar jucători. Înseamnă și antrenori, preparatori fizici, maseuri și mulți alți oameni care au grijă ca totul să meargă ca uns la lot. Iar unul dintre aceștia este Cornel Mateiași, kit manager pentru naționala mare încă din 2005. A strâns aproape 20 de ani și peste 200 de meciuri alături de „tricolori”.

„Am 200 de meciuri la echipa națională”, a mărturisit Cornel Mateiași la SUFLET DE RAPIDIST, emisiunea moderată de Robert Niță. Nea Cornel lucrează și la națională, dar și la Rapid. „În meseria asta, dacă ești organizat, nu este greu pe nicăieri. Trebuie să fii foarte bine organizat. La echipa națională sunt foarte bine primit, suntem foarte bine organizați. Eu încerc să nu fie nicio diferență între echipa națională și Rapid. Și trăiesc meciurile cu aceeași intensitate”, a mai spus acesta.

A colaborat cu 8 selecționeri

De-a lungul carierei sale la lotul național, Cornel Mateiași a lucrat cu nu mai puțin de 8 selecționeri: Victor Pițurcă, Răzvan Lucescu, Anghel Iordănescu, Christoph Daum, Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Edward Iordănescu și Mircea Lucescu.

„Nea Piți m-a adus. Nu mă știa. Eu eram la tineret. A luat informații despre mine. Colegul meu plecase în Arabia Saudită, se eliberase locul și m-a chemat acasă. M-a chemat domnul președinte Mircea Sandu și mi-a zis ‘Du-te până la Pițurcă!’. M-am dus la nea Piți, mi-a zis câteva vorbe și am rămas la echipa națională. Am făcut 20 de ani de atunci”, a povestit nea Cornel.

Reîntâlnire cu Mircea Lucescu, după 25 de ani

Aventura în fotbal a lui Cornel Mateiași a început în 1999, la Rapid, cu Mircea Lucescu pe banca giuleștenilor. „Mi-am dorit (n.r. – să facă o carieră în fotbal). Eu am făcut atletism la viața mea și mi-a plăcut fotbalul. Am încercat și la fotbal, dar n-am fost talentat, n-aveam nicio treabă.

Dar îl iubeam și am zis să găsesc ceva. Și asta, pe parte administrativă, mi s-a potrivit cel mai bine din ce puteam eu face. Nu puteam fi președinte”, și-a amintit magazionerul naționalei. După 25 de ani, Mircea Lucescu și Cornel Mateiași s-au reîntâlnit la lotul României.

Secretul lui nea Cornel: „Tot timpul trebuie să fiu mereu pregătit”

În meseria sa, Cornel Mateiași trebuie să se asigure că fotbaliștilor nu le lipsește nimic. Și trebuie să fie atent la toate detaliile, inclusiv la preferințele individuale ale acestora. „Eu încerc, înainte de a veni echipa la meci, să pun tot ce au nevoie. Le știu tabieturile, la fiecare în parte, și încerc, în momentul când vin, să aibă tot ce le trebuie, ca să poată să se gândească doar la meci. Absolut tot, de la ciorapi până la tricou. Acum e rutină, dar înainte nu dormeam nopțile. Și șampon am separat pentru toată lumea. Încerc. Poate câteodată n-am reușit. Dar tot timpul trebuie să fiu pregătit”, a mărturisit invitatul de la .

25 de containere cu echipamente la națională

„La Rapid am 15 containere de echipament la fiecare meci iarna și 10 vara. Iar la echipa națională, în jur de 25. În primul rând trebuie să știi ce pui în ele. Le am etichetate pe toate. Nu e ușor, dar m-am obișnuit. Iar acum am și doi colegi, unul la națională, și altul la Rapid. Au învățat și ei, i-am format de la zero, și mi-e mult mai ușor.

E foarte important să lucrezi cu oameni în care ai încredere. Contează felul tău de a fi. Băieții mă respectă, îmi vorbesc foarte frumos. Probleme mari nu am avut, au mai existat d-ăstia care s-au adresat într-un fel. Dar am avut discuții individuale cu ei, le-am mai zis una-alta. Eu sunt mare și fizic”, a mai povestit Cornel Mateiași.

17 august 2005 – este data primului meci al lui Cornel Mateiași alături de .

204 partide a strâns Cornel Mateiași în stafful selecționatei mari