Video. Dedicații și teancuri de bani! Selly, rege în backstage la Beach, Please!: dezmăț total după festival

În ultimele cinci zile, Selly a fost în centrul atenției, fiind supus unui val de critici din cauza neregulilor sesizate la Beach, Please! Lumea dezbătea derapajele apărute și influența negativă a prestărilor artistice din cadrul festivalului, în timp ce organizatorul evenimentului se distra pe show-ul năucitor de manele al lui Costel Biju. Câte milioane a scos din buzunar pentru dedicații?

Selly, bani la maneliști, deși era pus la zid din cauza galelor de la Beach, Please!

Ultima zi de Beach, Please! nu a rămas fără ecou. În culisele festivalului atmosfera s-a încins, iar Selly și gașca s-au distrat pe ritmuri de manele, până în zorii zilei. În imaginile devenite virale, se vede cum Costel Biju, cunoscutul interpret de muzică de petrecere, îi cântă organizatorului versuri special adaptate pentru el.

ADVERTISEMENT

Într-un moment surprins pe filmare, Selly stă alături de mai multe persoane și, la un moment dat, și îi înmânează manelistului. O sumă generoasă i-a fost dată lui Biju, pentru show amețitor pe care toți dansează, în timp ce în microfon artistul îi spune: „Te iubesc, te iubesc, Selly!”.

Ce spune dansul lui Selly despre versurile dedicate de Biju?

De asemenea, în alte filmări care au devenit virale, Selly dansează și fredonează versurile pe care interpretul i le dedică. Ba mai mult, pare că are și gesturi specifice acestor beat-uri, semn că nu este străin de piesele de petrecere.

ADVERTISEMENT

În alte imagini se vede cum organizatorul Beach, Please! se dezlănțuie pe ritmurile amețitoare, alături de o ”panteră sexy”, cu păr creț, în timp ce Biju cântă: „Iartă-mă, Mambo! Că am băut prea mult la Beach, Please! Nu mai știu unde mi-e cardul. S-alegă praful de de mine dacă mai știu… nimic!”. La auzul acestor versuri, Selly pune mâna la gură, în semn de șoc! Apoi, pe balansul piesei mâinile nu îl mai ascultă, producătorul muzical bătând ritmul basului.

În altă filmare, tot în culise, Selly apare rupându-se pe manele, alături de rapperi cunoscuți din America, pe o altă piesă cunoscută a lui Costel Biju.

ADVERTISEMENT

Câți participanți a avut festicalul organizat de Selly

Ediția Beach, Please!, din 9–13 iulie 2025, a adunat laolaltă în medie, peste 100.000 de participanți în fiecare seară, atingând un vârf de 155.000 persoane doar sâmbătă seara. Conform estimărilor, un total de aproape 500.000 de participanți și-au făcut simțită prezența pe toată durata festivalului, incluzând și vizitatorii internaționali.

ADVERTISEMENT

Festivalul din Costinești, care a strâns un număr record de festivalieri, s-a transformat rapid într-un epicentru al scandalurilor: de la versuri obscene și prezențe controversate, până la momente care au stârnit reacții oficiale.

Derapajele care au stârnit revoltă în 2025, la Beach, Please!

Primul caz care a interpretat pe scenă versuri obscene, pentru care au fost amendați cu 1.000 de lei de membru. Speța a fost confimată pentru FANATIK de sublocotenent Corina Mihailov, purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța.

Al doilea derapaj a fost cel al lui . De asemenea, sancționat de către organele abilitate.

Un val de scandări cu „Ceaușescu, Ceaușescu!” la adresa lui Selly a stârnit reacția celor de la Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICMER), care au emis o condamnare oficială, avertizând asupra pericolului minimizării istoriei comuniste.