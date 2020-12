Video. Diana Șoșoacă, scandal în direct la TV cu un deputat UDMR! “O țață!”/“Nu vă permit!”

Nici o zi fără un scandal al cărei protagonistă este proaspăta senatoare AUR, avocata Diana Șoșoacă. De data aceasta, adeversar i-a fost un reprezentant al UDMR, Szabó Ödön, deputat de Bihor, al cărui nume a fost vehiculat pentru portofoliul Educației, în noul guvern.

Scandalul s-a desfășurat în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, iar moderatorul emisiunii, Mihai Gâdea nu a intervenit nicio secundă, deși s-a ajuns la jigniri sau remarci xenofobe.

Jurnaliștii de la Libertatea redau zece minute din dialogul încins al celor doi politicieni. Diana Șoșoacă a participat la emisiune în studio, în vreme ce Szabó Ödön, a intrat în direct, prin Skype.

Diana Șoșoacă: “Dumneavoastră distrugeți Ziua Națională a României!”

Discuția s-a încins, relatează Libertatea, în momentul în care Szabo Ödön, a acuzat-o pe Diana Șoșoancă de asociere cu un infractor condamnat.

Szabo Ödön: Doamna avocat, chiar de Ziua Drepturilor Omului spune niște lucruri neadevărate. Ați apărut într-un ziar central alături de un infractor, condamnat.

Diana Șoșoacă: Despre cine vorbiți dumneavoastră?

S.O.: Dacă vreți vă trimit linkul.

D.Ș.: Nu vreau, dacă faceți niște afirmații susțineți-le. Cine este infractorul?

S.O.: Acum vă spun. Este vorba de… Mihai Lasca. Parlamentar AUR de Bihor și sunteți împreună în poză, în gara din Oradea.

De la acest punct discuția a escaladat rapid ajungând la subiectul 1 Decembrie și luând o turnură naționalistă.

Diana Șoșoacă: Apropo de Drepturile Omului, dumneavoastră unde erați la Alba Iulia, de 1 Decembrie?

Szabo Odon: Eu n-am intrat peste dumneavoastră.

D.Ș.: De ce nu sărbătoriți Ziua Națională de 1 Decembrie?

S.O.: Doamnă avocat…

D.Ș.: Nu domnule, nu vă permit să vorbiți.

S.O.: Fiți calmă!

D.Ș.: Dumneavoastră distrugeți Ziua Națională a României!

S.O.: Fiți calmă! Fiți calmă, doamna avocat.

D.Ș.: Unde erați de 1 decembrie? Noi eram în horă!

S.O.: Ați fost cu un infractor în gara din Oradea. Am poza.

D.Ș.: De ce nu ați fost cu noi în horă, de 1 Decembrie, la Alba Iulia?

S.O.: Doamna avocat, susțineți un infractor în poză și în Parlament.

D.Ș.: Nu puteți să spuneți că este infractor când nu are o condamnare definitivă.

S.O.: Eu nu am intrat peste dumneavoastră.

D.Ș.: Dacă nu cunoașteți termenii juridici veniți la mine că vă dau o consultanță gratuită.

S.O.: Țipând nu ajungeți nicăieri.

D.Ș.: Unde erați pe 1 Decembrie?

S.O.: E condamnat definitiv!

D.Ș.: Nu este! Revenind, nu credeți că era obligația dumneavoastră de cetățean român să fiți la Alba Iulia, cu noi, de 1 decembrie să facem Hora Unirii?!

Szabo Odon: “Doamna avocat, nu fiți o țață la televizor! Nu fiți o țață!”

De la țipete s-a trecut la jigniri de ambele părți, precum și atacuri la etnie. Ambele părți s-au acuzat apoi de lipsă de bun simț.

Szabo Odon: Doamna avocat, nu fiți o țață la televizor! Nu fiți o țață!

Diana Șoșoacă: Dumneavoastră vă bateți joc români și de România.

S.O.: Doamna avocat, sunteți o țață la televizor. Îmi cer scuze…

D.Ș.: Dumneavoastră măsurați-vă cuvintele…

S.O.: Doamnă, cei cinci ani de acasă, șase, șapte…

D.Ș.: Sunteți într-un stat paralel statului român. Vă rog frumos mai întâi să vă identificați etnia și apartenența.

S.O.: Aveți puțin bun simț!

D.Ș.: Nu, dumneavoastră să aveți bun simț pentru cetățenii românii.

S.O: Aveți bun simț…

D.Ș.: Nu eu am afirmat…

S.O.: Așa vorbiți și acasă cu soțul?

D.Ș.: Eu vă spun că ați depășit toate limitele bunului simț.

S.O.: Chiar așa…

D.Ș.: Nu vă las să vorbiți.

Diana Șoșoacă insistă cu discursul naționalist. Jignirile continuă. Szabó Ödön precizează că este istoric și cunoaște mai bine istoria românilor decât adversara sa.

S.O.: Sunteți o țață de la piață…

D.Ș.: Țațe sunt persoanele din partidul dumneavoastră care militează împotriva poporului român.

S.O.: Dar chiar nu vă puteți potoli? Îmi cer scuze… Închide-ți puțin ochii. Ieșiți din film!

D.Ș.: Ieșiți dumneavoastră din statul paralel. Ieșiți din statul paralel, poate v-ar folosi!

S.O.: Puțin din film…

D. Ș.: Stimate domn, aveți grave probleme. Nu vă identificați cu nația română și aveți grave probleme.

S. O.: Nu mă jigniți…

D.Ș.: Cu un asemenea limbaj nu vă vreau la Ministerul Educației.

S.O.: Nu mă jigniți… Știu mai multă istorie a românilor decât știți dumneavoastră, pentru că sunt istoric.

Diana Șoșoacă: “Dumneavoastră vorbiți o limbă pe care nu o pot pricepe!”

Reprezentanta AUR aduce din nou discuția către etnia interlocutorului său, refuzând să înceteze, deși Szabó Ödön apelează la moderatorul emisiunii. Mihai Gâdea lasă circul să continue.

D.Ș.: Faceți acuzații fără fundament! Vorbim două ore unu peste altul dacă vreți!

S.O.: Nu mă jigniți și nu fiți arogantă.

D.Ș.: Arogant sunteți dumneavoastră de 31 de ani!

S.O.: Gata! Eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră. (către moderatorul emisiunii n.r.)

D.S.: În ce limbă?

S.O.: În limba în care mă înțelegeți și dumneavoastră…

D.Ș.: Dumneavoastră vorbiți o limbă pe care nu o pot pricepe.

S.O.: Wooow! Atunci e problema percepției dumneavoastră.

D.Ș.: Nu! E despre cum vă exprimați și ce anume transmiteți.

S.O.: Doamna avocat, nu vedeți cât de penibilă sunteți?

D.Ș.: De ce îmi adresați întrebări?

S.O.: Mă întrerupeți. Nu aveți cei șase ani de acasă.

D.Ș.: Eu am cei șapte ani de-acasă. Dumneavoastră nu aveți nici cinci.

S.O.: La noi e cu șase ani.

D.Ș.: La dumneavoastră toate sunt altfel. Aveți alte reguli de 31 de ani. Vă urmăresc…

S.O.: Asta este. Asta-i Transilvania!