Video. Drifturi la doar câțiva metri de sediul Poliției, în Târgu Jiu. Tânărul este căutat acum de autorități

În timpul nopții, un tânăr a făcut drifturi în Târgu Jiu, în apropiere de sediul Poliției, iar filmarea a fost postată pe rețelele de socializare. Șoferul riscă sancțiuni serioase după fapta sa.

Un tânăr a fost filmat în timp ce făcea drifturi în fața sediului Poliției

a vrut să le arate și cunoscuților și urmăritorilor săi cum face drifturi, așa că nu a ezitat să facă public clipul. Acum, conducătorul auto este căutat de autorități.

Totul s-a întâmplat la o oră târzie din noapte, pe Bulevardul Constantin Brâncuși. În această zonă se află și sediul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj.

Oamenii legii încearcă să îl identifice pe șofer, care va fi sancționat conform legii. Acesta a făcut drifturi pe un bulevard destul de circulat din oraș, iar viața celorlalți participanți la trafic a fost pusă în pericol. Din imagini se poate vedea cum șoferul face drifturi cu bolidul său chiar în sensul giratoriu.

În secțiunea de comentarii, unii utilizatori l-au lăudat pe șofer pentru “performanța sa”. Pe de altă parte, unii internauți i-au atras atenția, mai ales că a făcut drifturi atât de aproape sediul poliției.

Ce sancțiuni riscă tânărul

Potrivit legii, sunt considerate condus agresiv. După fapta sa, șoferul riscă să primească o amendă de până la 11.000 de lei, dar și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Cu puțin timp în urmă, IPJ Gorj a transmis că s-a autosesizat din oficiu și că vor fi făcute cercetări pentru a-l identifica pe tânăr, potriivit

“În urma apariției în mediul online a acestui videoclip, polițiștii gorjeni s-au sesizat din oficiu și desfășoară verificări în vederea identificării conducătorului auto”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Tânărul șofer este pasionat de mașini, detaliu care se poate observa și din postările sale de pe rețelele de socializare. De data aceasta, însă, pasiunea pentru autoturismele puternice i-ar putea aduce probleme mari cu legea.