Video. Eazy Asigurări, povestea celui mai nou asigurător din România ajuns deja în top. Polițe simple, digitale și avantaje reale pentru șoferi

Eazy Asigurări împlinește un an de activitate în România și o face cu rezultate care confirmă că modelul lor funcționează: procese rapide, digitalizare, transparență și atenție la nevoile clienților. Deși este cea mai noua companie de asigurări din România, firma a ales să lege brandul de siguranța rutieră, printr-un parteneriat unic cu Academia Titi Aur, locul unde șoferii învață cum să prevină accidentele prin cursuri de conducere defensivă.

Eazy Asigurări, un an de activitate excepțional pe piața din România

După doar 15 luni de activitate, Eazy a intrat deja în top 10 companii de asigurări din țară și va încheia 2025 cu cifre peste așteptări: prime brute subscrise mai mari cu peste 11 milioane de lei față de obiectiv, un rezultat financiar mai bun cu 5 milioane de lei și o marjă de solvabilitate de 168%. Capitalul companiei este estimat la 160 de milioane de lei până la finalul anului.

„De la început ne-am propus să construim un model de asigurări sănătos, transparent și orientat către client. Rezultatele primului an confirmă că această abordare funcționează. Faptul că suntem o companie românească, care mizează pe tehnologie, ne oferă un avantaj clar: putem livra rapid și corect promisiunile făcute clienților și putem oferi soluții de asigurare adaptate diversității nevoilor lor”, susține Cristian Ionescu, directorul general al companiei.

Modul în care gestionează daunele este unul dintre marile atuuri ale companiei. Mai clar, în luna iulie 2025, Eazy a decis să aducă în interior întreg procesul de constatare și lichidare. Rezultatul? Control mai mare, timpi de soluționare mai mici și o experiență mult mai bună pentru clienți. În doar un an, firma de asigurări a gestionat peste 5.000 de dosare de daună, cu despăgubiri de peste 32 de milioane de lei.

Dosarele, rezolvate în mai puțin de 10 zile

Mai mult de jumătate dintre dosarele deschise în ultimele trei luni au fost rezolvate în mai puțin de 10 zile, iar peste 95% dintre clienți au folosit platforma digitală pentru a fi notificați atunci când le expiră asigurarea și se pare că sunt foarte mulțumiți, ținând cont că pe Google, rata de satisfacție este excepțională: 4,9 din 5, în timp ce petițiile abia dacă au atins 0,64% din cazuri, majoritatea fiind neîntemeiate.

Se știe că în România digitalizarea încă este întârziată în majoritatea domeniilor, însă nu și la , lansat recent, le oferă clienților o experiență mult mai plăcută și fără prea multe bătăi de cap atunci când își fac asigurarea. În plus, serviciul gratuit RCA Reminder trimite notificări prin SMS sau email înainte ca polița să expire. Impresionant este faptul că toți șoferii, indiferent de asigurator, își pot introduce datele pe această platformă și vor fi notificați atunci când se apropie data în care expiră polița. La nivel de parteneri, Eazy a dezvoltat o platformă prin care polițele CASCO pot fi emise simplu, fie direct online, fie prin integrare API, economisind timp și energie.

Vești bune pentru români: poliție de asigurare pentru telefoane și alte produse noi

Vestea și mai bună este că Eazy Asigurări nu înseamnă doar RCA sau CASCO. Compania se pregătește să lanseze și polițe de asigurare pentru telefoane mobile, un produs care până în prezent exista doar prin asigurători din afara României, aduși de brokeri locali. Practic, pentru prima dată, clienții vor putea să încheie o astfel de poliță direct cu un asigurător românesc.

Un alt plan important pentru Eazy Asigurări este dezvoltarea zonei de affinity. Mai exact, este vorba despre parteneriate cu magazinele, care vor putea vinde, pe lângă produsele lor, și mici polițe de asigurare. De exemplu, dacă îți cumperi o canapea, o poți lua direct cu o asigurare inclusă. Dacă se deteriorează, Eazy îți acoperă paguba. La fel va fi și pentru trotinete electrice, panouri solare, baterii sau alte electronice. Practic, clienții își pot proteja produsele încă din momentul achiziției, simplu și fără bătăi de cap.

Parteneriatul cu Academia Titi Aur, despre siguranță și educație rutieră

Ținând cont că România este printre țările cu cele mai multe decese din Uniunea Europeană produse în accidentele rutiere, e clar că siguranța la volan nu mai poate fi ignorată. Eazy Asigurări demonstrează, prin parteneriatul cu Academia Titi Aur, că grija față de clienți nu se oprește doar la emiterea unei polițe, ci continuă cu educația rutieră. În acest context, persoanele care aleg să se înscrie la cursuri de conducere defensivă primesc reduceri de 20% atât la RCA, cât și la CASCO.

, ci un spațiu de 78.000 de metri pătrați, cu săli de curs, simulatoare și mașini speciale, unde șoferii învață cum să evite accidentele și cum să reacționeze corect în trafic. „Credem că prin conștientizarea stilului de condus și adoptarea unui comportament preventiv putem evita multe incidente neplăcute”, a punctat Ionescu, în cadrul unui eveniment organizat chiar în cadrul academiei.

Puțini șoferi știu cât de grav poate fi, de fapt, un impact la o viteză aparent mică. Conducătorii auto care își doresc să fie siguri pe ei în trafic și aleg cursurile de conducere preventivă vor experimenta tot felul de situații, însă pot participa și la cursuri de teorie prin care pot afla informații care, la un moment dat, le poate salva viața.

De exemplu, puțini conducători auto știu că și o viteză considerată „mică” sau „normală”, poate provoca probleme grave. De exemplu, la 70 km/h, rănile sunt similare unei căderi de la etajul șase, iar la 50 km/h, cu o cădere de la etajul al treilea. Graficul arată și alte comparații, pentru viteze de 30 sau 90 km/h.

Cât de importantă este centura de siguranță. Impactul, chiar și la o viteză mică, poate fi devastator

În exercițiul de mai jos, șoferii care vin la cursurile Academiei Titi Aur descoperă cât de periculos poate fi un impact fără centură, chiar și la o viteză foarte mică, sub 15 km/h. Într-o clipă, te poți lovi puternic de volan sau de bord, iar riscul de a fi proiectat prin parbriz este real. Chiar dacă pare o viteză nesemnificativă, forța produsă este suficientă pentru a provoca răni serioase la cap, gât sau coloană.

În cadrul unei demonstrații pe circuit, a fost realizată și o cascadorie spectaculoasă, menită să arate în condiții controlate ce se poate întâmpla în situații-limită. Cursanții nu sunt niciodată singuri în astfel de exerciții, ci sprijiniți de personalul ATA. În cadrul acestui proiect lucrează o echipă complexă de profesioniști: traineri specializați în conducere defensivă, experți în siguranța rutieră, ingineri auto, piloți de teste, cascadori și tehnicieni. Toți aceștia au o singură misiune: să stopeze numărul accidentelor rutiere în care mii de oameni își pierd anual viața.

Cascadorie spectaculoasă pe circuitul celebrului Titi Aur

Planuri mari pentru 2026: asigurări pentru locuințe și călătorii

Eazy Asigurări are planuri mari și pentru viitor. Mai exact, începând din noiembrie, polița Eazy Casco Total va putea fi cumpărată direct online, prin platforma SelfService. Practic, orice client își va putea face singur oferta și va putea încheia polița într-un mod rapid, fără drumuri și alte bătăi de cap.

De asemenea, la începutul anului viitor, compania își va extinde portofoliul cu produse noi: asigurări pentru locuințe și pentru călătorii. Și acestea vor fi gândite după aceeași regulă simplă care a definit Eazy încă de la început: claritate, simplitate și utilitate reală.