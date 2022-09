Video editorial Horia Ivanovici de la Palatul Buckingham: Martor la omagiul adus Reginei Elisabeta a II-a. Imagini colosale, unice în istorie

Sunt aici lângă Palatul Buckingham, în Greenpark, un loc care a devenit un imens altar în cinstea Majestății sale Regina Elisabeta a II-a. Chiar dacă astăzi este luni, o zi de lucru, sunt mii de oameni aici, de toate naționalitățile, care au venit să aducă un omagiu celei care a slujit peste 70 de ani atât coroana, cât și pe fiecare britanic în parte și de ce nu, până la urmă, pe noi toți care facem parte din această lume.

Horia Ivanovici este la Londra şi comentează dispariția unei femei formidabile: Regina Elisabeta a II-a

Veți vedea imagini absolut emoționante, imagini, după părerea mea, unice în istorie. Pentru că mi-e greu să cred că la dispariția vreunui cap încoronat de acum încolo sau chiar a unui președinte vom mai vedea această manifestare fantastică, această manifestare uriașă de simpatie, de respect, de decență, de dragoste și de regret pentru dispariția acestei femei formidabile.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă n-a fost regina mea sau n-a fost regina românilor, simt aceeași emoție ca oricare dintre cei de aici. Am văzut chinezi, am văzut indieni, pakistanezi, japonezi, maltezi, bineînțeles europeni, am vazut britanici, din toate colțurile imperiului, care au venit doar să-i spună o vorbă bună la despărțire Majestății Sale Elisabeta a II-a.

Cum spun cei din jurul meu, doar câteva cuvinte simple o pot caracteriza și-i pot caracteriza viața. Iar aceste cuvinte sunt următoarele: simply the best.

ADVERTISEMENT

Veți vedea poze, veți vedea dedicații, veți vedea copii care depun coroane de flori pur și simplu. Nu are cum să nu-ți dea o lacrimă undeva în coțul ochilor dacă ești un om normal. Veți vedea ursuleți, veți vedea o mare de flori și veți vedea oameni care, cu capetele plecate și cu inima îndurerată, vin să-și ia la revedere de la acest monarh care, după părerea mea, fără să fiu un mare specialist, a marcat extrem de puternic ultimul secol din istoria și din destinul, nu doar al Marii Britanii, ci și al acestei planete.

Odată cu Elisabeta a II-a s-a încheiat o epocă

Sunt aici la Londra de câteva zile și am citit foarte multă presă, și internațională și de acasă, dar mi-au plăcut foarte mult cuvintele colegului nostru de la Antenă , probabil, un mod de viață. Odată cu Elisabeta a II-a a dispărut și s-a încheiat o epocă. Și eu simt la fel.

ADVERTISEMENT

Aseară am fost tot aici, am trecut și pe la palatul Buckingham unde am depus un buchet de flori și unde am aprins o lumânare și, vă spun sincer, m-am simțit ca în noaptea de înviere de la noi. Mii de oameni, încolonați într-o tăcere extrem de demnă mergeau, își aduceau, ca să zic așa, prinosul de recunoștință.

Toată lumea era tăcută, o tăcere plină de respect și vă spun că m-am simțit, repet, ca în seara Sărbătorilor Pascale de la noi, acel sentiment fantastic pe care nu-l putem caracteriza, dar care ne leagă sufletele tuturor, indiferent de nație. Așa simt și acum aici, doua zi, chiar dacă acum este zi, dar parcă acum văd și mai limpede cât de iubită și poate cât de respectată, poate acesta este cuvântul, a fost Majestatea Sa Elisabeta a II-a și poate și și să ne respectăm mai mult și să ținem mai mult noi între noi.

ADVERTISEMENT

Am avut șansa istorică de a fi aici

Veți vedea scene absolut incredibile. Practic, întregul parc este transformat într-un altar în cinstea Majestății Sale, o regină care, după părerea mea, a garantat traiul normal, viața normală pe care ne-o dorim cu toții.

ADVERTISEMENT

A fost un echilibru, nu doar aici în Marea Britanie, ci și în întreaga lume, al vieții cotidiene și al vieții pe care, până la urmă, toți o vrem și pe care ultimele evenimente ne-au cam dat-o peste cap.

Este plânsă Regina, dar este plânsă cu mare decență și respect și încă o dată am văzut aici măreția acestui popor britanic. Am avut șansa de a fi aici, este o șansă istorică și a-mi aduce și eu micul, infimul prinos de recunoștință pentru ceea ce a fost Elisabeta a II-a.

Să nu vă închipuiți că a servi timp de 70 de ani poporul este ușor. Să nu vă închipuiți că este ușor să-ți sacrifici toată viața. Această femeie nu a avut copilărie, această femeie nu a avut viață personală, pur și simplu a lucrat pentru cei din jurul ei. Iar pentru asta nu merită decât respect.

O respect pe Elisabeta a II-a, pe Majestatea Sa, îmi pare foarte rău că a plecat dintre noi și vă spun cu mâna pe inimă că poate am fost contemporani cu una dintre cele mai importante, daca nu cea mai importantă figură feminină din istoria noastră.