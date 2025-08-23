Video. El este Octavian, tânărul de 18 ani mort în timpul furtunii, în Argeș. Ce a postat pe rețelele de socializare înainte de tragedie

, este Octavian Racoletea. Băiatul încerca să se adăpostească de vijelie într-o anexă a unei gospodării, însă acoperișul s-a prăbușit peste el. Ce a postat Octavian pe rețelele de socializare înainte să moară?

ADVERTISEMENT

El este Octavian, tânărul de 18 ani care a murit în timpul furtunii

Comunitatea din Hârtiești, satul Lucieni, județul Argeș, este marcată de . Octavian, un tânăr de doar 18 ani, și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un acoperiș. Conform , băiatul muncea împreună cu mai multe persoane la ridicarea unui gard de beton în gospodăria unde și-a găsit sfârșitul.

De altfel, chiar înainte de tragedie, tânărul a postat un videoclip pe contul său de TikTok, așa cum arată imaginile publicate de sursa citată. Octavian apare lucrând alături de mai mulți oameni în zona respectivă. El era cunoscut drept un tânăr muncitor, care se întreținea singur în ciuda vârstei fragede de doar 18 ani.

ADVERTISEMENT

Familia și prietenii lui Octavian, în stare de șoc

Amintim că Octavian era alături de proprietarul gospodăriei, un bărbat de 40 de ani, și de fiul acestuia, în vârstă de 17 ani, în momentul prăbușirii acoperișului. Cei din urmă au suferit câteva răni, însă Octavian nu a avut același noroc și a fost prins sub dărâmături.

Tânărul a fost găsit în stop cardio-respirator. Medici sosiți la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă eforturile acestora de a-l salva au fost în zadar. Familia și prietenii lui Octavian sunt în stare de șoc, moartea sa lăsând în urma un gol imens și un val de durere, greu de cuprins în cuvinte.

ADVERTISEMENT

Ce spun polițiștii despre tragedia din Argeș

Potrivit polițiștilor argeșeni, anexa în care s-au adăpostit cele trei persoane era construită din materiale din lemn, iar în partea superioară era depozitat fân. Imaginile publicate de jurnaliștii Epitești.ro surprind proporțiile dezastrului lăsat în urmă de furtuna violentă și acoperișul distrus, care s-a prăbușit peste tânărul de 18 ani.

ADVERTISEMENT

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Polițiștii din județul Argeș continuă cercetările pentru a stabili, în mod clar, cum s-a produs tragedia.