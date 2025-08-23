News

Video. El este Octavian, tânărul de 18 ani mort în timpul furtunii, în Argeș. Ce a postat pe rețelele de socializare înainte de tragedie

Octavian, tânărul de 18 ani care a murit, vineri, în timpul furtunii din Argeș, muncea în gospodăria respectivă. Noi detalii ies la iveală.
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 16:33
Video El este Octavian tanarul de 18 ani mort in timpul furtunii in Arges Ce a postat pe retelele de socializare inainte de tragedie
Video. El este Octavian, tânărul de 18 ani mort în timpul furtunii, în Argeș. colaj Fanatik/ Foto epitești.ro

Tânărul de 18 ani care a murit vineri seara, în județul Argeș, în timpul unei furtuni devastatoare, este Octavian Racoletea. Băiatul încerca să se adăpostească de vijelie într-o anexă a unei gospodării, însă acoperișul s-a prăbușit peste el. Ce a postat Octavian pe rețelele de socializare înainte să moară?

El este Octavian, tânărul de 18 ani care a murit în timpul furtunii

Comunitatea din Hârtiești, satul Lucieni, județul Argeș, este marcată de tragedia care s-a petrecut vineri, în urma unei furtuni violente. Octavian, un tânăr de doar 18 ani, și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un acoperiș. Conform Epitești, băiatul muncea împreună cu mai multe persoane la ridicarea unui gard de beton în gospodăria unde și-a găsit sfârșitul.

De altfel, chiar înainte de tragedie, tânărul a postat un videoclip pe contul său de TikTok, așa cum arată imaginile publicate de sursa citată. Octavian apare lucrând alături de mai mulți oameni în zona respectivă. El era cunoscut drept un tânăr muncitor, care se întreținea singur în ciuda vârstei fragede de doar 18 ani.

Familia și prietenii lui Octavian, în stare de șoc

Amintim că Octavian era alături de proprietarul gospodăriei, un bărbat de 40 de ani, și de fiul acestuia, în vârstă de 17 ani, în momentul prăbușirii acoperișului. Cei din urmă au suferit câteva răni, însă Octavian nu a avut același noroc și a fost prins sub dărâmături.

Tânărul a fost găsit în stop cardio-respirator. Medici sosiți la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă eforturile acestora de a-l salva au fost în zadar. Familia și prietenii lui Octavian sunt în stare de șoc, moartea sa lăsând în urma un gol imens și un val de durere, greu de cuprins în cuvinte.

Ce spun polițiștii despre tragedia din Argeș

Potrivit polițiștilor argeșeni, anexa în care s-au adăpostit cele trei persoane era construită din materiale din lemn, iar în partea superioară era depozitat fân. Imaginile publicate de jurnaliștii Epitești.ro surprind proporțiile dezastrului lăsat în urmă de furtuna violentă și acoperișul distrus, care s-a prăbușit peste tânărul de 18 ani.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Polițiștii din județul Argeș continuă cercetările pentru a stabili, în mod clar, cum s-a produs tragedia.

