Video. Elev bătut cu bestialitate de colegi, la un liceu din Arad. Agresorii au fost reţinuţi

Fenomenul de bullying ia amploare în școlile din România. Un elev de 14 ani, care învață în clasa a VIII-a, la Liceul ”Atanasie Marinescu” din Arad, a fost bătut cu pumnii și cu picioarele de câțiva colegi, cu vârste între 13 și 15 ani.

Scena șocantă a avut loc, luni, sub privirile celorlalți colegi din clasă. Unul dintre ei a filmat și dădea amuzat indicații despre cum să fie lovit adolescentul.

ADVERTISEMENT

Motivul halucinant pentru care elevul a fost agresat de colegii săi

pe motiv că n-ar fi vrut să închidă ușa clasei. În imaginile surprinse se vede cum un elev se apropie de banca unui coleg, îi cere să se ridice în picioare, după care îl impinge și începe să-l lovească cu pumnii.

În zadar a încercat victima să se opună, căci asupra lui s-au năpustit alţi doi colegi, atât cu pumnii cât și cu picioarele. Vă avertizăm că imaginile de mai jos sunt cu impact emoțional!

ADVERTISEMENT

Băiatul agresat s-a ales cu leziuni

După ce l-au bătut, minorul s-a ales cu leziuni la nivelul capului, abdomenului și membrelor inferioare.

”Din cercetări a reieşit că, la o unitate de învăţământ preuniversitar din localitatea Lipova, trei minori cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani ar fi agresat un alt minor în vârstă de 14 ani, provocându-i leziuni la nivelul capului, abdomenului şi membrelor inferioare”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Victima locuiește cu bunicul său. Părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Aceștia au sesizat oamenii legii

Băiatul locuiește cu bunicul său, deoarece părinții îi sunt plecați peste hotare la muncă. Bătrânul a fost la rândul său uimit când a aflat de ceea ce i s-a întâmplat nepotului.

ADVERTISEMENT

”Când am ajuns acasă și am văzut imaginile, nu mi-a venit să cred. Atunci am încercat să-l sun, el cum o fost bătut, n-o putut ca să-mi spună”, a spus jurnaliștilor, bunicul adolescentului agresat.

Părinții, de asemenea, au auzit de ceea ce a pățit fiul lor și au rămas fără cuvinte. Au făcut rost de video-ul șocant, după care au postat totul pe rețelele de socializare, anunțând că vor depune plângere penală.

Cum au fost pedepsiți agresorii de către autorități

Autoritățile au acționat în acest caz și au întocmit De altfel, un băiat de 13 ani a fost internat la Neuropsihiatrie Pediatrică de la Spitalul Judeţean Arad, iar alţi trei ”bătăuși” au fost reținuți. Printre aceștia se află și cel care a filmat. Pentru că sunt minori, au fost duși cel mai probabil într-un centru de reeducare. Unul dintre agresori era și repetent.

ADVERTISEMENT

”În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta şi luarea măsurilor legale”, au mai transmis reprezentanții