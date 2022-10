Video. Elevi minori, percheziționați abuziv de arme de către polițiști, într-o școală din Ilfov. Un copil cu deficienţe s-a speriat: “Îmi vine să vomit!”

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, polițiștii de la IPJ Ilfov au percheziţionat elevii minori de la Şcoala Gimnazială nr.1 Jilava, fără a prezenta vreun mandat, aşa cum prevede legea, și fără a explica motivele acțiunii de control. Aşa cum se vede din imagini, oamenii legii intră pur și simplu în sălile de curs unde, fără a nicio altă explicaţie, încep un control drastic al elevilor.

Cum percheziționează poliția elevii de gimnaziu: ton autoritar, la intimidare, fără a prezenta motivele acţiunii şi fără pic de empatie faţă de copii

Părinții elevilor de la Școala Gimnazială nr. 1 din Jilava sunt revoltați de modul în care polițiștii de la IPJ Ilfov au desfășurat o acțiune de percheziție în cadrul instituției, la copiii de clasele V-VIII. Imaginile obținute de FANATIK arată cum mai mulți polițiști, conduși de comisarul Ionuț Harbuz, intră într-o sală de curs în timpul orelor și, fără a se prezenta și fără să le spună copiilor despre ce acțiune este vorba, le cer acestora să-și golească buzunarele și ghiozdanele pe bănci.

Mai mult, din imagini se poate observa cum comisarul Ionuț Harbuz îl intimidează pe un elev care, potrivit informaţiilor FANATIK, suferă de tulburare de spectru autist (TSA). Polițistul pare a interpreta ca o sfidare din partea copilului faptul că acesta îi întreabă ce anume fac și dacă aceştia caută arme, iar într-un moment de tensiune vine și stă aproape de fața copilului, pe care îl înfruntă din priviri. De asemenea, după întrebările acestuia, polițistul pare a-l viza în particular pe acesta și ignoră complet faptul că acesta intră în panică și le spune polițiștilor că îi vine să vomite.

Comisarul Harbuz către o elevă: “Tu nu te ridici de pe scaun? Vorbim aşa…?”

Astfel, din imaginile menționate se poate observa cum comisarul Ionuț Harbuz, însoțit de alte două polițiste, intră în sala de clasă și, după ce dă “bună-ziua”, o apostrofează pe o elevă care nu a apucat să se ridice de pe scaun. „Tu nu te ridici de pe scaun? Așa discutăm? De pe scaun?”, îi spune acesta unei fete aflate în prima bancă, pe rândul de la fereastră.

După ce-și lasă pe catedră agenda și stația cu care intrase în mână, fără a se prezenta elevilor și fără a le spune ce anume se întâmplă, ce acțiune are loc, acesta le cere copiilor să pună pe bancă tot ce au în buzunare și în ghiozdane. „Vreau să scoateți tot ce aveți în buzunare. Puneți pe bancă”, spune comisarul Harbuz.

În timp ce le spune asta elevilor, polițistul s-a apropiat de prima bancă de pe rândul de la perete, acolo unde un elev stă într-o poziție de drepți, aproape ca la armată. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, acest copil suferă de tulburare de spectru autist, și exact față de acest elev comisarul are o atitudine de intimidare.

Dialog elev – comisar: “Aţi venit să ne cautaţi de arme? / “DA!”

Astfel, din tonul folosit, polițistul pare a interpreta atitudinea acestui elev drept un act de sfidare și-l întreabă sever, confruntându-l din privire: „s-a întâmplat ceva?”. Copilul îi răspunde, „nu, nu s-a întâmplat nimic”. „Și atunci?”, insistă comisarul Harbuz. Apoi acesta își reia ordinele la adresa elevilor, moment în care din nou pare iritat de atitudinea copilului, dar profesoara, prezentă la catedră îi spune că acesta „este cu deficiențe”, moment în care polițistul spune doar un „îhî”. Tot acest dialog se petrece în primele 60 de secunde.

În timp ce elevii își scot toate obiectele pe bănci polițistul îi întreabă dacă au obiecte periculoase, la ei. „În primul rând aveți ceva (neinteligibil), aveți ceva la voi? Obiecte periculoase?”, îi întreabă comisarul, după care îi amenință că ar putea păți ceva în cazul în care descoperă ceva: „eu vă spun de pe acum, dacă am găsit la cineva…”. După această amenințare una dintre eleve le spune polițiștilor că are un desfăcător de sticle, un suvenir cumpărat din Turcia și uitat în ghiozdan. „Ok. Are altcineva ceva să declare? Mai întreb o dată: mai are cineva ceva să declare?”, continuă polițistul care apoi ordonă începerea percheziției, iar unei polițiste îi cere expres să vadă ce are în ghiozdan fata din prima bancă, care nu s-a ridicat în momentul în care a intrat el în clasă.

Este momentul când cea de-a doua polițistă îi controlează lucrurile și băiatului din prima bancă, iar acesta îi întreabă pe polițiști în mod repetat care este motivul pentru care îi controlează. „Și, domnii polițiști, de ce ați venit la școală?”, întreabă acesta. „Să vă controlăm pe voi”, îi răspunde polițistul. „Ne controlați dacă avem arme?”, insistă acesta, întrebare la care i se răspunde afirmativ.

Momentul în care unui copil ce suferă de tulburare de spectru autist (TSA) i s-a făcut rău: “Îmi vine să vomit!”

Elevul continuă cu întrebările în timp ce polițista care îi controlează ghiozdanul pare a nu ști cum să-l oprească, gesticulând cu mâna în fața lui. „Deci ați venit să ne verificați dacă avem ceva periculos?, Și polițiștii sunt de la noi din școală?”, întreabă acesta în timp ce nu se aude ce-i răspund polițiștii. În final copilul spune că nu se simte bine și că îi vine să vomite. „Cred că încep să vomit. Cred că încep să vomit”, spune copilul care imită apoi gestul în sine. Pentru că este vorba de un caz special, nu putem spune dacă băiatul mimează un moment de panică sau chiar o trăieşte, însă polițiștii îl ignoră.

În următoarele minute are loc controlul efectiv al lucrurilor elevilor, timp în care o fată le arată polițiștilor că are o foarfecă la ea pe care se oferă să o pună în dulapul de la catedră. La final, în ultimul minut al percheziției, comisarul Harbuz insistă din nou să-l controleze pe elevul cu TSA și îi mai cere încă o dată să-i arate ce a avut în penar, asta deși în acest moment profesoara îi spusese de ce anume suferă. La ieșirea din clasă polițistul îi atrage atenție și fetiței ca data viitoare când intră în clasă să se ridice de pe scaun.

VIDEO CU PERCHEZITIA

Cum s-a desfășurat percheziția: cinci autospeciale au intrat cu girofarele aprinse în curtea şcolii. Directoarea şcolii, neinformată de acţiune

Potrivit informaţiilor obținute de către FANATIK așa s-au desfășurat perchezițiile în aproape toate clasele școlii, fiind controlați până și copiii de clasa a V-a, iar la final tot ceea ce au „descoperit” oamenii legii a fost un desfăcător de sticle. Acest control a avut loc în urmă cu două săptămâni, și potrivit surselor noastre, cinci autospeciale de poliție au intrat în curtea școlii, polițiștii ducându-se direct la clasele cu elevi să-i controleze.

Potrivit unui martor cu care FANATIK a discutat, directoarea școlii a aflat despre ce se întâmplă în unitatea de învăţământ în momentul în care portarul a anunțat-o că mai mulți polițiști au descins în şcoală. Aceasta nu ar fi fost informată în prealabil de nicio acţiune a poliţiei pentru acea zi, deşi, potrivit aceloraşi surse, în trecut, oamenii legii au anunţat instituţia şi au colaborat cu aceasta ori de câte ori au avut loc acţiuni de prevenţie și informare a copiilor. După cum relatează martorul, prezent în momentul descinderii poliţiştilor, directoarea şcolii le-a cerut oamenilor legii să-i explice despre ce acţiune este vorba şi dacă au mandat pentru desfășurarea acestor percheziții.

Potrivit informaţiilor obţinute de FANATIK, directoarea a sunat la Inspectoratul Şcolar pentru a afla ce se întâmplă, pentru că polițiștii nu i-au permis accesul în sălile de clasă în timp ce îi controlau pe copii (de alfel, se observă şi pe înregistrare că acesta nu intră în clase). Polițiștii au fost sunați apoi de la inspectorat ceea ce i-ar fi iritat și a dus, într-un final, la încheierea întregii operațiuni.

La final „i-au arătat directoarei o hârtie cu ștampilă și dată, însă polițistul a acoperit cu mâna textul propriu-zis, fără a putea vedea despre ce școală era vorba, ce fel de acțiune era autorizată, spunându-i că e vorba de o acțiune de prevenție și control”, ne-a declarat martorul.

Părinții, revoltați de acțiunea polițiștilor: „Copilul meu avea un compas în penar. Ce anume aveau de gând să facă dacă-l găseau, să-i pună cătușe? Să-l ducă la secție?”

Părinții sunt revoltați de modul în care polițiștii au desfășurat această acțiune în cadrul școlii, susținând că elevii au fost intimidați și tratați asemenea unor infractori si au formulat plangeri dupa actiunea condusa de comisarul Harbuz. Mai multe mame ne-au povestit că copiii lor, elevi de doar 11 sau 12 ani, au fost speriați de acțiunea polițiștilor pentru că nu au știut ce anume se întâmplă.

„Copilul a venit acasă şi mi-a spus că mai mulţi poliţişti au intrat în clasă în timpul primei ore şi i-au controlat în ghiozdane. Mi-a zis că s-a speriat foarte rău, pentru că au intrat mulţi în clasă şi nu le-au spus ce urmează să facă. Pur şi simplu i-au pus să scoată ce au în ghiozdane, apoi au căutat ei. A crezut că îi arestează, are numai 12 ani… Vă daţi seama că a fost marcat atâta vreme cât mi-a povestit cum a ajuns acasă. Am întrebat dirigintele şi directorul şcolii, şi mi-au confirmat că în şcoală au avut loc percheziţii, îndrumânu-mă să cer mai multe explicaţii de la Inspectorat şi IPJ”, a declarat, pentru FANATIK, mama unui copil de la școala din Jilava.

Aceasta susține că, dacă scopul polițiștilor a fost acela de a le câștiga încrederea copiilor, efectul obținut în urma acestei operațiuni a fost exact opusul, cei mai mulți elevi simțindu-se tratați precum nişte infractori cărora trebuie să le fie frică de autoritățile statului. Mai mult, părinții cer o reacție din partea autorităților și explicații pentru modul în care polițiștii au acționat, susținând că până în acest moment nu au primit nicio explicație convingătoare.

“Ne-au tratat copiii ca pe nişte infractori!”, spun părinţii care au făcut plângeri împotriva comisarului Harbuz

„Mi se pare îngrozitor ce s-a întâmplat acolo. Scopul poliţiei este să îi protejeze pe copii, nu să îi trateze ca pe nişte infractori. Pentru că, da, eu mi-am văzut copilul, si fac o paranteză aici – un elev model, de premiul I, olimpic, disciplinat – tratat ca un infractor! De când este foarte mic, l-am învăţat să nu îi fie frică de poliţie atâta vreme cât e un om bun şi corect, pentru că poliţiştii îl apără de cei răi, de infractori. Vă gândiţi cum s-a simţit el când a fost tratat ca un infractor, ştiind că nu a făcut nimic greşit?

Vă daţi seama că în momentul respectiv tot ce l-am învăţat despre poliţie, despre încredere în oamenii legii s-a dus pe apa sâmbetei? De ce? Pentru că aşa înţeleg unii poliţişti să îi protejeze pe copiii de 11-12 ani, comportându-se cu ei intimidant, abuziv?! Sunt foarte revoltată! Copilul meu merge la şcoală să înveţe, iar rolul şcolii este să îi asigure un mediu optim pentru învăţare, ceea ce până acum chiar s-a întâmplat. Rolul poliţiei este să ajute şcoala să asigure protecţia elevilor, să îi facă să se simtă ei în siguranţa acolo. Or, copilul meu s-a simţit ameninţat, intimidat, a venit speriat acasă! Este de neacceptat asa ceva!

Am făcut sesizări la Inspectorat şi la IPJ Ilfov. Am primit răspuns de la Inspectoratul Şcolar Ilfov că au fost percheziţii. Deci acum vorbim de percheziţii făcute unor minori, fără a le fi prezentat vreun mandat, fără tutore legal prezent, fără ca acel copil să fie suspect pentru vreo infracţiune. Şi nu, nu a fost niciun apel la 112, au venit pur si simplu şi au controlat şi percheziţionat aproape toţi elevii de gimnaziu.

Mai mult, Inspectoratul Şcolar susţine că percheziţiile sunt legale, deşi în răspunsul pe care mi l-au trimis spun că nu este de competenţa lor cazul, dar, după cum vedeţi, se grăbesc să se pronunţe că au fost legale. Dacă nu e de competenţa lor, atunci cine ar trebui să îmi apere copilul de asemenea abuzuri?! Că sunt revoltată… este puţin spus. Mă simt ca într-un stat poliţienesc, acolo unde copilului meu trebuie să îi fie frică de “organ”. Refuz să îmi educ copilul aşa, ca să ajungă să ştie de frică poliţia, cu toate că el este un cetăţean bun. Oribil ceea ce s-a întâmplat, un abuz de la un capăt la altul”, ne-a mai declarat mama copilului.

La fel, o altă mamă ne-a povestit că în timpul perchezițiilor copiilor fiul ei nici măcar nu a avut curaj să întoarcă capul să vadă ce fac polițiștii care s-au dus în spatele clasei. Aceasta ne-a povestit că majoritatea părinților cu care a vorbit au fost revoltați după ce copiii lor, din clasa a V-a și a VI-a, le-au povestit cum a decurs acțiunea poliției.

“Copilul meu are 11 ani! Cum să-l percheziţionezi la şcoală, fără motiv şi fără să fiu informat, ca părinte?”

„Am venit acasă în ziua în care în școală au avut loc perchezițiile și mi-a zis fiul meu că în timpul orei de matematică au dat buzna un grup de polițiști, doi au mers în spate, iar restul au rămas la catedră, lângă doamna profesoară. L-am întrebat ce au făcut cei doi în spate, pentru că am aflat ulterior, după discuțiile cu ceilalți părinți, că doi dintre elevi au fost controlați în ghiozdane, și mi-a zis că nu a întors capul de teamă. Mi-a spus că polițiștii nu au fost deloc prietenoși, că s-au purtat distant cu ei, că nu le-au spus care e rolul lor acolo, de ce au intrat în clasă, ce se întâmplă.

Au spus că sunt polițiști și că urmează să-i controleze, i-au întrebat dacă dețin obiecte contondente. A fost o acțiune mai mult să-i sperie, așa mi-a spus că i s-a părut. Că au venit practic să-i controleze. Nu le-a răspuns că ar exista vreo suspiciune, că vreun coleg de clasă ar fi făcut ceva. Mi-a spus că s-a gândit, după ce a aflat cui i-a umblat în ghiozdan, că poate cei doi copii au făcut ceva din moment ce i-a controlat în ghiozdane. Vorbim de un control la niște elevi de clasa a VI-a.

Copilul meu nici nu a împlinit 12 ani, abia a făcut 11 ani. Nu cred că e normal să fie percheziționat fără să fiu înștiințată, cel puțin așa știu eu. Este un copil care știe de ce vine la școală. Vine să învețe, să respecte niște reguli”, a declarat, pentru FANATIK, mama unui alt elev din clasa a VI-a.

Mai mult, aceasta ne-a povestit că până și profesoara care era în clasă în momentul în care au intrat polițiștii nu a știut ce anume se petrece, ce să-i întrebe pe polițiști, fiind șocată, la rândul ei, de acțiunea autorităților. Aceasta susține că școala nu este una la care să fie existat probleme de violență, cazuri de bătaie sau alte incidente grave care să fi necesitat o astfel de intervenție din partea Poliției.

„Mi se pare un exces de zel, și în niciun caz acum, prin această acțiune, nu s-a îmbunătățit siguranța copiilor. Cred că tot ce au vrut să facă e să-i sperie, și nu știu cum ajută asta la ceva. Mie nu mi se pare normală o astfel de acțiune a poliției, vorbim de un copil foarte mic, și nu poate el să-și dea consimțământul pentru o astfel de acțiune. Dacă vede un polițist și îi spune să facă ceva, probabil de frică va face, adică nu mai stă pe gânduri, nu cunoaște legile, nu știe ce drepturi are. E prea mic pentru așa ceva.

Părinții care și-au exprimat o poziție față de această acțiune au fost vehemenți împotriva modului în care au acționat polițiștii. Alte mămici mi-au spus că au controlat și la clasele a V-a, am înțeles că acolo i-a pus pe toți să-și desfacă ghiozdanele și să scoată obiectele din ghiozdane. Am înțeles de la alți părinți că profesoara de matematică care era la ora fiului meu le-a spus că și dânsa s-a speriat când au năvălit și că nu a știut cum să reacționeze și ce să facă. Vă dați seama că, și dacă profesorii au reacționat așa și nu au știut ce să facă, ce să le cerem bieților copilași. Al meu nici nu a întors capul de teamă. El chiar s-a speriat. Îl trimit la școală să învețe, nu să-l sperie unul și altul.

Eu dacă eram director nici măcar la Inspectorat nu sunam, sunam direct la 112. Cum să vină fără să-mi spună ceva, fără mandat, fără nimic, așa să intre peste noi în școală? Trebuie să cooperezi cu școala, cu instituția, până la urmă doamna director nu e o infractoare, nu? Sau o suspectează și pe dânsa?! Profesorii trebuiau să fie acolo să aibă grijă de copii, sau mie, să mă ia pe mine pe sus, mă sună și-mi spune, veniți urgent la școală, copilul dumneavoastră a săvârșit următoarea infracțiune, sau e suspectat că a săvârșit. Puteau să meargă la directoare, să le spună ce suspiciuni există față de un anume copil, să încerce să cheme părinții, sau dacă nu se poate să îi însoțească aceasta.

Copilul meu avea un compas în penar. Ce anume aveau de gând să facă dacă-l găseau, să-i pună cătușe? Să-l ducă la secție?”, a mai declarat aceasta, susținând că așteaptă informații atât de la Poliția Română cu privire la motivele ce au determinat această acțiune, precum și de la inspectoratul școlar cu privire la pericolele ce par a exista la această școală, din moment ce a fost necesară o astfel de intervenție a poliției.

Marea majoritate a părinților s-au arătat revoltați de faptul că poliția a organizat aceste percheziții corporale fără cooperarea și implicarea profesorilor și conducerii școlii și că aceștia au ajuns să fie controlați precum niște infractori. Aceștia se arată nedumeriți cu privire la scopul acțiunii polițiștilor și se întreabă cu ce instrumente de geometrie au voie copiii să vină la școală astfel încât să nu riște să fie încătușați.

Comisarului Ionuț Harbuz a refuzat să răspundă întrebărilor: “Ca tată, vi se pare normal să aveţi copilul percheziţionat fără să fiţi informat? / Nu e treaba dumneavoastră!”

FANATIK l-a contactat pe comisarul Ionuț Harbuz pentru a comenta cu privire la acțiunea desfășurată la școala din comuna Jilava și la plângerile venite din partea părinților. Acesta însă a precizat că nu poate oferi niciun fel de detaliu cu privire la această acțiune, dar a subliniat că totul s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale și că, personal, el nu are nimic ce să-și reproșeze.

Vă redăm mai jos dialogul dintre reporterul FANATIK și comisarul Ionuț Harbuz:

Reporter : Vă sun în legătură cu o serie de plângeri din partea unor părinți legate de o acțiune pe care ați purtat-o dumneavoastră la Școala Gimnazială nr. 1 din Jilava în urmă cu două săptămâni. Ne puteți clarifica cu privire la această acțiune, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat?

: Vă sun în legătură cu o serie de plângeri din partea unor părinți legate de o acțiune pe care ați purtat-o dumneavoastră la Școala Gimnazială nr. 1 din Jilava în urmă cu două săptămâni. Ne puteți clarifica cu privire la această acțiune, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat? Comisar Harbuz: În primul rând, nu am eu cum să vă dau aceste detalii pentru că avem purtător de cuvânt, și mai multe n-am ce să vă zic.

Reporter: De ce nu, pentru că dumneavoastră ați purtat acțiunea respectivă, nu purtătorul de cuvânt..!?

De ce nu, pentru că dumneavoastră ați purtat acțiunea respectivă, nu purtătorul de cuvânt..!? Comisar Harbuz: Pentru că avem purtător de cuvânt și doar purtătorul de cuvânt poate oferi detalii presei.

Reporter : Și dumneavoastră nu puteți să ne spuneți măcar în ce bază a fost făcută această acțiune? A fost o percheziție?

: Și dumneavoastră nu puteți să ne spuneți măcar în ce bază a fost făcută această acțiune? A fost o percheziție? Comisar Harbuz: Asta vă spun că nu am cum eu să vă dau aceste date. IPJ Ilfov vă poate oferi aceste informații.

Reporter: Și dânșii ne pot oferi informații și legate de comportamentul dumneavoastră de care sunteți acuzat?

Și dânșii ne pot oferi informații și legate de comportamentul dumneavoastră de care sunteți acuzat? Comisar Harbuz: Da, sigur.

Reporter: Păi, dacă dânșii nu au fost de față… cum poate să-mi răspundă un purtător de cuvânt față de niște acuzații care vă privesc pe dumneavoastră față de modul în care s-a făcut acea percheziție? Pentru că am înțeles că au fost niște percheziții.

Păi, dacă dânșii nu au fost de față… cum poate să-mi răspundă un purtător de cuvânt față de niște acuzații care vă privesc pe dumneavoastră față de modul în care s-a făcut acea percheziție? Pentru că am înțeles că au fost niște percheziții. Comisar Harbuz: Nu știu dacă au fost niște percheziții sau nu…

Reporter: Păi cum să nu știți, dumneavoastră ați condus operațiunea!

Păi cum să nu știți, dumneavoastră ați condus operațiunea! Comisar Harbuz: Asta vă spun, nu am cum să vă dau eu aceste detalii. Trebuie să luați legătura cu purtătorul de cuvânt. Eu nu am cum să vorbesc cu presa. Să dau detalii…

Reporter: Păi dumneavoastră ați condus-o…

Păi dumneavoastră ați condus-o… Comisar Harbuz: Eu am condus-o, este adevărat, însă această acțiune… dumneavoastră faceți o solicitare către IPJ, așa, și purtătorul de cuvânt va lua date de la mine și vă va face răspunsul.

Reporter: Bun, doar că acele acuzații vă privesc direct pe dumneavoastră că nu discutăm doar…

Bun, doar că acele acuzații vă privesc direct pe dumneavoastră că nu discutăm doar… Comisar Harbuz: Știu.

Reporter: A, deci știți de ele?

A, deci știți de ele? Comisar Harbuz: Știu despre ce vorbiți. Da, normal că știu.

Reporter: Vă poartă cineva sâmbetele sau ce se întâmplă de fapt?

Vă poartă cineva sâmbetele sau ce se întâmplă de fapt? Comisar Harbuz: Credeți-mă, nu am cum să vă dau aceste detalii. Îmi pare rău.

Reporter: Ok, bine, dar să știți că sunt niște acuzații grave care vă privesc direct pe dumneavoastră. Vorbim de un copil cu TSA, vorbim de modul în care s-a făcut percheziția, de multe aspecte.

Ok, bine, dar să știți că sunt niște acuzații grave care vă privesc direct pe dumneavoastră. Vorbim de un copil cu TSA, vorbim de modul în care s-a făcut percheziția, de multe aspecte. Comisar Harbuz: Este adevărat, oamenii pot să spună ce vor. Eu știu foarte bine ce a fost acolo, și de aceea vă spun, nu am cum să vă dau eu detalii.

Reporter: Bun, dar din punctul dumneavoastră personal vă reproșați ceva?

Bun, dar din punctul dumneavoastră personal vă reproșați ceva? Comisar Harbuz: Nu.

Reporter: Absolut nimic? La modul de comportament? La modul de organizare? Nu vorbesc strict din perspectiva IPJ-ului, vorbesc din punct de vedere uman.

Absolut nimic? La modul de comportament? La modul de organizare? Nu vorbesc strict din perspectiva IPJ-ului, vorbesc din punct de vedere uman. Comisar Harbuz: Da, din punct de vedere uman, nu-mi reproșez absolut nimic.

Reporter: Aveţi copii, presupun că sunteţi tată şi vă întreb ca tată…

Aveţi copii, presupun că sunteţi tată şi vă întreb ca tată… Comisar Harbuz: Nu e treaba dumneavoastră!

Nu e treaba dumneavoastră! Reporter: Eu nu vă întreb câţi copii aveţi, ci ca tată, dacă ați avea copilul în școală și altcineva să fi fost în postura dumneavoastră și să se fi comportat la fel nu ați avea nimic de reproșat, nu? Vă întreb în calitate de părinte, vi se pare normal să aveţi copilul percheziţionat fără să fiţi informat?

Eu nu vă întreb câţi copii aveţi, ci ca tată, dacă ați avea copilul în școală și altcineva să fi fost în postura dumneavoastră și să se fi comportat la fel nu ați avea nimic de reproșat, nu? Vă întreb în calitate de părinte, vi se pare normal să aveţi copilul percheziţionat fără să fiţi informat? Comisar Harbuz: NU! Faceți o solicitare către IPJ…

Explicaţiile inspectoratului Şcolar Ilfov: “A fost vorba de o percheziţie a elevilor, efectuată legal”

În acest moment, singura reacție din partea autorităților statului este cea a Inspectoratului Școlar Judeţean Ilfov, care a răspuns plângerilor făcute de părinți, iar acesta susține că a fost vorba de „percheziții” și că acestea au fost legale, fapt ce reiese din „discuțiile purtate atât cu reprezentantul Poliției Jilava, Ilfov, cât și cu reprezentantul IPJ Ilfov – reprezentantul Biroului Siguranță Școlară”.

Ce prevede legea, cum se realizează percheziţiile unor minori. Juriștii vorbesc despre un abuz în serviciu

Juriștii consultați de FANATIK susțin că, dacă a fost vorba despre o acțiune de „percheziție”, așa cum susține Inspectoratul Școlar, atunci polițiștii au încălcat complet prevederile legale în condițiile în care această procedură este clar stabilită în Codul de procedură penală. Aceștia susțin că , eliberat de către un judecător de drepturi și libertăți, la cererea unui procuror, acțiune care se face în cadrul unui dosar de urmărire penală.

„Percheziția e un act din Codul de procedură penală care presupune existența unui dosar penal, chiar și in rem, adică nu se fac percheziții preventiv, fără niciun fel de informații. Și când te trezești cu ăia la ușă, ți se dau niște minime informații, poți să chemi avocat, să fie prezent, se așteaptă două ore să vină acesta, zice Codul de procedură penală, adică ai niște garanții odată ce ți s-a prezentat un mandat.

Acum, textul folosit de polițist, „prezentați tot ce aveți”, e un text de la percheziție, într-adevăr. Acolo ți se spune ce anume caută și ți se cere, e primul pas specificat în Codul de procedură penală, să predai obiectul percheziției și, teoretic, percheziția nu mai continuă. Ce au zis ei cu ‘prezentați tot ce aveți’ pare să fie procedura de la percheziție, dar să faci percheziție la copii sub 14 ani, ce căutau? Nu te poți apuca să cauți în ghiozdanele copiilor așa că poate pică ceva”, a declarat, pentru FANATIK, avocata Diana Olivia Hătneanu.

Mai mult, art. 164 din noul Cod de procedură penală ce privește perchezițiile efectuate la o autoritate publică specifică clar că „organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului de percheziţie reprezentantului autorităţii” și că „percheziţia se efectuează în prezenţa reprezentantului autorităţii”, iar la final acestuia i se înmânează o copie a procesului verbal de percheziție. În acest caz niciuna din prevederile stipulate în Codul de procedură penală nu a fost respectată.

“Doar un judecător poate da un mandat de percheziţie!”

„Dacă vorbim de un mandat de percheziție, atunci doar un judecător de drepturi și libertăți îl poate da la propunerea unui procuror, care prezintă temeiurile pentru această acțiune, iar judecătorul le verifică. Procedura de punere în executare a unui mandat de percheziție într-o instituție de învățământ trebuie să aibă niște particularități. Una este când te duci într-o locuință și strigi mâinile sus, și alta este când te duci într-o școală, acolo unde ai de a face cu minori”, a explicat, pentru FANATIK, și avocata Nicoleta Popescu.

Pe de altă parte, o altă justificare pentru acțiunea Poliției s-ar putea face pe baza Legii 218/2002 (legea poliției) prin care polițiștii au dreptul să facă control corporal și al bagajelor „pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional” (art. 26 al. 1 pct. 2). Această lege dă dreptul polițiștilor să efectueze controale corporale a persoanelor legitimate, a bagajelor și autovehiculelor acestora, sau să facă controale și razii, însă „atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea de infracţiuni” (art. 31 al. 1 lit. g). Aceeași lege prevede însă că polițistul are obligația să aducă la cunoștința persoanelor controlate motivele pentru acest lucru (art. 34 al. 2).

„Dacă vorbim de o acțiune de control corporal, acoperită de Legea Poliției, trebuie să ai niște indicii, și chiar dacă le-ar fi avut, nu intri în școală așa fără să pregătești o astfel de operațiune în funcție de vârsta copiilor. Poliția nu face razii că poate le pică ceva, ei trebuie să reacționeze la ceva, că există anumite indicii, că se comite o infracțiune, o contravenție. Așa intră peste noi în casă să vadă dacă avem ceva ilegal, nu?

Mi se pare o prostie în primul rând, și apoi, nu pare să fi luat în considerare faptul că e vorba de niște copii. Deci chiar și dacă ar fi fost o acțiune acoperită legal, deși nu pare, să zicem că au avut ei niște informații, nu așa se procedează cu copiii, nu-i supui unor traume”, a precizat avocata Diana Olivia Hătneanu.

Acţiunea din 12 octombrie de la Şcoala Jilava, total diferită de celelalte de până acum realizate de Serviciul Siguranţă Şcolară din IGPR

Polițiștii care au derulat acțiunea de la această școală gimnazială fac parte din Biroul Siguranță Școlară Ilfov, adică departamentul județean al Serviciului Siguranță Școlară din IGPR, , înființat în anul 2020 prin ordinul ministrului Vela și care abia un an mai târziu a elaborat un regulament de funcționare. Acest birou a desfășurat în cadrul aceleiași școli mai multe acțiuni de informare a copiilor, despre siguranța rutieră, etc., însă întotdeauna aceste aceste acțiuni au fost făcute împreună cu profesorii din școală, cu înștiințarea părinților și a conducerii școlii şi şi-au atins scopul: acela de informare şi de a oferi siguranţă elevilor.

Acțiunea din 12 octombrie a fost însă complet diferită, iar juriștii sunt de părere că singura justificare legală pentru o astfel de acțiune ar putea veni în condițiile în care ar fi fost vorba de un control flagrant, adică să fie vorba de comiterea unei infracțiuni în acel moment, în acea zi. Potrivit surselor FANATIK, în această situație nu a existat un apel la 112 cu privire la comiterea unei infracțiuni în școală, iar juriștii susțin că și în aceste condiții polițiștii au făcut un abuz în serviciu prin faptul că nu s-au identificat.

Avocat: “Poliţia trebuia să respecte procedurile, să se legitimeze şi să explice copiilor ce se întâmplă!” Tutorii legali ai minorilor percheziţionaţi trebuiau să fie informaţi despre acţiune

„Părerea mea este că ne uităm la un foarte frumos abuz în serviciu. În primul rând, trebuiau să se legitimeze, asta clar, să-și decline identitate pentru că nu poate acum oricine să spună că este polițist și să pună pe oricine să-și golească buzunarele, chiar dacă e un copil. Fiind vorba de minori, trebuiau să se asigure că aceștia sunt asistați, în principiu trebuiau chemați părinții. Să zicem că exista suspiciunea unor fapte flagrante și nu aveai timp să chemi părinții, atunci măcar oamenii din școală trebuiau să fie prezenți și să asiste la toată chestia asta, pentru că în lipsa părinților, cât timp copiii sunt la școală, ocrotitorii legali ai copiilor sunt profesorii. Inclusiv directoarea școlii, nu aveau niciun motiv pentru care să nu-i permită prezența în clase.

În momentul în care îți cer să-mi arăți ce ai în buzunare, sub amenințarea ulterioară că îți pun cătușe și îți golesc eu buzunarele dacă nu o faci tu de bună voie, este fix o percheziție corporală. Copiii au fost percheziționați corporal. Chiar dacă nu aveau nevoie de un mandat, în cazul în care aveau indicii că ar putea să se săvârșească acolo o infracțiune sau contravenție, însă trebuiau să-și decline clar identitatea. De exemplu, dacă te vede o patrulă pe stradă și consideră comportamentul tău suspect, au dreptul să-ți ceară să-ți golești buzunarele. Deci e vorba de acest tip de condiții restrictive, nu să vină peste tine în casă să te pună să-ți golești buzunarele”, a declarat, pentru FANATIK, avocatul Cristian Alexandru Surcel.

„Flagrantul înseamnă că a chemat cineva poliția, adică se consumă atunci infracțiunea – adică s-au bătut doi și unu a scos cuțitul. Flagrantul presupune o infracțiune în curs, iar aici nu pare să fi fost cazul”, este de părere și avocata Diana Hătneanu. În plus, la peste două săptămâni de la această acțiune, oamenii legii nu au informat conducerea școlii, părinții elevilor despre existența vreunui astfel de eveniment care să justifice o intervenție de urgență a polițiștilor.

Avocata Nicoleta Popescu susține că, mai ales în condițiile în care este vorba despre un serviciu al poliției care se ocupă cu siguranța în școli, IGPR ar trebui să aibă o procedură clară cu privire la modul în care se fac acest tip de acțiuni în școli, mai ales atunci când este vorba de copii minori, cu vârste de 11, 12 ani. Potrivit acesteia, acțiunile de intimidare la adresa copiilor sunt complet inacceptabile.

„Din ce îmi povestiți, vorbim de un comportament abuziv din partea polițiștilor. Trebuiau să-i liniștească, să le explice ce se întâmplă și în niciun caz să le creeze o stare de teamă, o stare de insecuritate, ca să nu mai vorbim de cazul unui copil cu probleme de sănătate. Această luptă în priviri între polițist și copil este o intimidare. Noi discutăm de abordare și comportament inclusiv verbal, nu trebuie să-l bată. Dacă îi creezi o stare de panică, de frică unui copil nu înseamnă că i-o creezi doar urlând sau bătându-l”, a mai declarat avocata Nicoleta Popescu pentru FANATIK.