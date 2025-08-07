News

Video. Elicopter prăbușit pe o barjă de pe râul Mississippi, în SUA. Două persoane au murit 

Tragedie în SUA. Două persoane și-au pierdut viața după ce un elicopter s-a prăbușit peste o barjă de pe râul Mississippi
Andreea Stanaringa
07.08.2025 | 22:17
Un elicopter s-a prăbușit peste o barjă de pe râul Mississippi. Sursa foto: Pixabay, X/Colaj Fanatik

Un elicopter s-a prăbușit peste o barjă aflată de râul Mississippi, lângă East Alton, statul Illinois, iar cele două persoane aflate la bord au murit. Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de joi, 7 august.

Caporalul Dallas Thompson, de la Patrula Rutieră a Statului Missouri, nu au fost înregistrate alte victime, în afară de cele două persoane aflate la bordul elicopterului. Patrula statală a declarat, de asemenea, că nimeni nu se afla pe barjă în momentul în care s-a produs accidentul.

În urma tragediei petrecute joi, râul a fost închis pentru navigația comercială. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor demara o anchetă pentru a determina împrejurările producerii accidentului.

Aparatul de zbor s-a prăbușit în jurul orei 11:00, la aproximativ 800 de metri îj aval de barajul Alton, potrivit lui Rick Pender, șeful pompierilor din districtul Rivers Pointe, informează CBS News. După prăbușirea elicopterului, în zonă era foarte mult fum.

La locul accidentului au intervenit pompierii, personalul medical de urgență și forțele de ordine. Agențiile federale erau pe drum, după cum a mai adăugat Pender.

Potrivit Departamentului de Poliție al Statului Illinois, podul Lewis și Clark, care duce în Illinois, urmează să fie închis pentru o perioadă nedeterminată, conform KMOV. Până acum, autoritățile nu au prezentat detalii despre victime.

Un pilot și fiul său au murit în Mallorca, după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit

O tragedie s-a petrecut și în Mallorca, în primele zile ale lunii august. Un pilot și fiul său, în vârstă de 13 ani, au fost găsiți fără viață în Mallorca.

Avionul în care se aflau cei doi, un Team Rocket F-4 Raider, s-a prăbușit. Trupurile neînsuflețite ale victimelor au fost găsite în mare. Tragedia s-a petrecut sâmbătă, 2 august.

“În jurul orei 13:00 (14:00, ora României), scafandri specializaţi ai Gărzii Civile au recuperat cadavrele pilotului şi al fiului său, care îl însoţea, dintr-o zonă marină cu adâncimea de 30 de metri, acestea fiind transferate în portul Puerto de Soller”, a transmis Garda Civilă spaniolă.

