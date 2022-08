Video. Europa, lovită de furtuni devastatoare. Vremea extremă a ucis 8 oameni în Franța și Italia

Zi de joi, 18 august, neagră în vestul și sudul Europei. Franța și Italia s-au confruntat cu furtuni violente care au adus nu doar pagube materiale, ci și victime omenești.

Franța a raportat furtuni violente în insula Corsica. Aici, cel puţin 6 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în violente de joi.

Conform , care citează Agenția Națională de Meteorologie (Meteo France) din Franța, intensificările de vânt au avut rafale de peste 220 km/h în unele zone.

Aproximativ 45.000 de gospodării au rămas fără curent în Corsica. Dintre zecile de persoane rănite, 12 au fost internate la spital, una fiind în stare critică, au anunțat autoritățile.

Agenția meteo Meteo-France a spus că unele zone din Corsica au înregistrat mai multe ploi în câteva ore decât în ​​ultimele luni din 2022 la un loc.

French weather forecaster Meteo France said the island, a popular tourist destination, was hit by ‘violent thunderstorms with strong tornado-like gusts, causing significant damage.’

It subsequently lifted a major storm warning,indicating the worst had passed for the Mediterranean

— Louise Michel alias « Enjolras » (@LouiseM_Enjolra)