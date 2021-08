Un video surprinde pentru prima dată răspândirea inexorabilă a virusului care provoacă COVID-19 la animalele vii, urmărind infecția în timp ce se deplasează din nasul șoarecilor la plămâni și alte organe în decursul a șase zile, într-un nou studiu condus de cercetătorii de la Yale și Université de Montréal.

ADVERTISEMENT

Video. Evoluția coronavirusului în organism în timp real. Cum invadează SARS-CoV-2 celulele

În timp ce imaginile înregistrează deplasarea, uneori mortală, a , ele arată, de asemenea, modul în care introducerea anticorpilor colectați de la oameni care au trecut prin boală poate preveni sau trata infecția.

Cu toate acestea, cercetarea a relevat, de asemenea, că anticorpii lipsiți de capacitatea de a recruta celule ucigașe ale sistemului imunitar sunt mai puțin eficiente în combaterea infecției.

ADVERTISEMENT

Studiul, publicat online pe 18 august în formă nerevizuită în , a fost condus de Priti Kumar, Pradeep Uchil și Walther Mothes, toți de la Școala de Medicină Yale, precum și de Andrés Finzi de la Universitatea de Montréal.

„Pentru prima dată, am reușit să vizualizăm răspândirea SARS-CoV-2 la un animal viu în timp real și, mai important, locurile în care anticorpii trebuie să exercite efecte pentru a opri progresia infecției”, a spus Kumar, profesor asociat de boli infecțioase la Școala de Medicină din Yale și autor corespondent al lucrării, citat de .

ADVERTISEMENT

Pentru studiu, coautorii Irfan Ullah, asociat postdoctoral la Yale și Jérémie Prévost, din Montreal, au folosit marcaje bioluminescente și microscopie avansată pentru a urmări răspândirea virusului până la nivelul celulelor unice.

ADVERTISEMENT

La șoareci, virusul a urmat o cale care a devenit familiară medicilor care tratează pacienți umani, cu încărcături virale ridicate care apar mai întâi în pasajele nazale și apoi călătoresc rapid către plămâni și în cele din urmă către alte organe. Șoarecii au murit în cele din urmă când virusul a ajuns la creier.

Șanse mari de supraviețuire la șoarecii tratați cu plasmă convalescentă

Cercetătorii au folosit apoi pentru a trata unii dintre șoarecii infectați, ceea ce a oprit răspândirea virusului chiar și atunci când a fost administrat până la trei zile după infecție. Când acești anticorpi au fost administrați înainte de infecția cu virusul, cercetătorii au descoperit că au prevenit cu totul infecția.

ADVERTISEMENT

„Raportarea în timp real a răspândirii virusului prin imagistică poate fi valorificată pentru a discerne rapid dacă tratamentele vor funcționa sau nu în doar trei până la cinci zile, o caracteristică crucială de economisire a timpului pentru a dezvolta contramăsuri pentru pandemiile actuale și viitoare”, a spus Uchil, cercetător la laboratorul Mothes din cadrul Departamentului de Patogenie Microbiană de la Yale.

Cercetătorii au descoperit că nu toți anticorpii au funcționat la fel de bine. Anticorpii au două roluri principale. Anticorpii neutralizanți se leagă și previn pătrunderea virusurilor în celule. Apoi, o a doua parte a anticorpului prezintă ceea ce este cunoscut sub numele de funcții „efectoare”, care sunt necesare pentru a semnaliza sistemul imunitar să atace și să omoare celulele infectate.

„Anticorpii sunt molecule polifuncționale cu mai multe proprietăți”, a spus Finzi. Țn acest studiu am arătat că abilitatea lor de a „cere ajutor” de la alte celule din sistemul imunitar și de a elimina celulele infectate este necesară pentru a oferi o protecție optimă.

Kumar a adăugat: „Obișnuiam să credem că neutralizarea virusului este suficientă pentru a preveni infecția, dar anticorpii trebuie să fie prezenți la momentul potrivit, la locul potrivit din corp și în cantitate adecvată. Fără funcția efectoare, activitatea neutralizantă singură nu este la fel de eficient.”

Printre ceilalți colaboratori la studiu se numără Craig Wilen de la Universitatea Yale, Mark Ladinsky și Pamela Bjorkman de la California Institute of Technology, Leonidas Stamatatos și Andrew McGuire de la Fred Hutchinson Cancer Research Center și Marzena Pazgier de la Uniformed Services University of the Health Sciences.