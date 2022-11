Video exclusiv. Curg ofertele pentru Claudiu Petrila! Neluțu Varga: „Pleacă pe 5 milioane euro!”

Neluțu Varga a făcut câteva dezvăluiri bombă în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Patronul ardelenilor a transmis că vrea să îi facă un și a vorbit și despre posibilul transfer al lui Claudiu Petrila (21 de ani).

Când se transferă Claudiu Petrila de la CFR Cluj

Varga a dezvăluit că a refuzat mai multe oferte pentru internaționalul în vârstă de 21 de ani. Cotat de transfermarkt.com la 1,7 milioane de euro, Petrila nu va pleca din Gruia pentru o sumă mai mică de 5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Din 2017 la Cluj, Claudiu Petrila a îmbrăcat de 97 de ori tricoul lui CFR, perioadă în care a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive.

„Avem oferte pentru mai mulți jucători. Cel mai intens căutat este Petrila. 3,5 milioane de euro e ultima ofertă. Dintr-un campionat european. Una din cele două mari echipe din Cehia. Nu Slavia.

ADVERTISEMENT

Nu l-am dat nici cu 4,5. Am primit oferta de la Atlanta City din SUA și nu l-am dat în vară. Noi o așteptăm o ofertă de la 5 milioane în sus. Noi așa considerăm. Are potențial, talent, mai are mult de exprimat pe teren.

Pe Boateng nu ne gândim să îl dăm sub 2,5 milioane de euro. Avem mai mulți jucători interesanți, dar cele mai mari așteptări le am de la Petrila”, a declarat Neluțu Varga la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

CFR pregătește transferul unui super atacant

În cadrul aceleiași ediții, Varga a dezvăluit și ce transfer de top vrea să facă la echipa lui Dan Petrescu. Patronul CFR-ului așteaptă semnătura .

„În iarnă vom aduce niște întăriri pentru atac, vom aduce din extern, nu din țară. N-aș vrea să stric tranzacția. Este un atacant argentinian care joacă în Europa, e golgheter. Are vreo 15 goluri date în Europa League.

ADVERTISEMENT

Nu pot să vă dau numele, vă respect foarte mult dar am pățit. M-a luat gura pe dinainte și am pierdut jucătorul. E într-o echipă de Europa League. Sunt trei vizați pe fază de atac, din extern. Din țară niciunul, să fiu sincer”, a mai spus Neluțu Varga.