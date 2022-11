Video exclusiv. Neluțu Varga, șocat de calificarea CFR-ului în primăvara Conference League: „Va spun sincer!”

CFR Cluj a terminat cu stil grupa G din Conference League. După 1-0 cu Ballkani, ardelenii au terminat pe locul 2 și s-au calificat în barajul pentru optimile celei mai tari competiții europene, acolo unde îi așteaptă . În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, patronul Neluțu Varga a vorbit despre performanța echipei sale.

Neluțu Varga, surprins după ce CFR Cluj s-a calificat în primăvara Conference League

Omul cu banii din Gruia a povestit cum a trăit meciul cu Ballkani, ultimul din grupa G a UEFA Europa Conference League. Campioana României a terminat pe locul 2, cu zece puncte, unul mai puțin decât Sivasspor.

„Vreau să felicit băieții, în mod special pe Dan Petrescu și tot ce înseamnă staff-ul CFR-ului și pe toți care au participat la performanța actuală. Le doresc să o țină tot așa, pentru că doar muncind pot să ajungă la meritele pe care le dorește fiecare, inclusiv noi. Eu cred că sunt pe un trend crescător.

Cu siguranță există emoția asta. Au fost foarte bine organizați ieri, dar am avut foarte mari emoții înainte să înceapă meciul. Dar după ce am marcat primul gol am stat mult mai liniștit. Îmi pare rău că a ratat Cipri, dar am simțit că băieții erau foarte bine organizați în teren și nu am simțit niciodată emoția de a pierde. După 20-30 de minute nu am mai simțit asta.

Am văzut că se luptau pentru fiecare minge și nu mi-au dat senzația niciodată că ne pot bate. Am avut un feeling aparte.

Sincer eram șocat și nu îmi venea să cred. Nu puteam să mă bucur la nivelul la care trebuia să mă bucur. Am preferat să mă gândesc că ce o fi o fi, să nu îmi fac iluzii prea mari ca apoi să mă afecteze. Am încercat să ma autodeduc, să nu mă supăr, să nu mă necăjesc, să nu mă bucur nici prea tare. Să fiu cât de cât echilibrat.

Sincer mi-a fost teamă că minunea nu se va întâmpla. M-am pregătit psihic pentru asta, dar totuși Dumnezeu a ținut cu noi. Băieții și-au făcut datoria și au obținut performanța la care ne așteptam. Dar aveam și emoția de a nu realiza acest lucru”, a declarat Neluțu Varga, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cât de departe poate ajunge CFR Cluj în Conference League

Victoria cu Ballkani și automat calificarea în primăvara europeană i-au dat curaj lui Neluțu Varga. Finanțatorul este încântat de felul în care a început să joace echipa lui Dan Petrescu și crede că CFR Cluj poate ajunge departe în Conference League, competiție aflată la ediția cu numărul doi. la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a fost dezvăluită în exclusivitate și

„Mi s-a părut că în sfârșit după mult timp că a început să se închege grupul și să se vadă că e echipă. A început să îmi dea aceeași stare de bucurie ca pe vremuri, ca în 2019, când am mers în primăvara europeană. Am văzut cam același stil de joc și aceeași siguranță în echipă.

Sincer, trendul e crescător. Cred că se poate face mai mult. Nu vorbesc de finala sau semifinală, dar cred că putem ajunge mai sus. Optimi, sferturi. Trebuie să fim realiști că e o competiție europeană și sunt echipe puternice”, a adăugat Neluțu Varga.