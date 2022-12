Video. Explozie puternică la un mall de lângă Moscova. Flăcările s-au extins pe 7.000 de metri pătrați

Incendiul a provocat mai multe explozii și a dus la prăbușirea unei părți a construcției, ceea ce a îngreunat considerabil eforturile pompierilor de a stinge flăcările.

Potrivit , incendiul a cuprins 7.000 de metri pătrați din centrul comercial Mega din Khimki, deși nu au fost raportate momentan victime.

Serviciile rusești pentru situații de urgență suspectează că incendiul a fost pornit ”deliberat” de o mână criminală. ” , sunt luate în considerare”, transmit autoritățile locale.

De asemenea, agenția Sputnik susține că un ”act criminal e una dintre principalele explicații” care stau în spatele acestui incendiu masiv.

The “Mega Khimki” shopping center in is on fire. The fire area is about 7000 m².

În urmă cu două săptămâni, un incendiu puternic afecta o zonă situată aproape de 3 gări importante care leagă Moscova de restul țării, într-un depozit din centrul orașului.

Potrivit unui anunț al Ministerului rus al Situațiilor de Urgență, incendiul a izbucnit , în apropiere de trei gări feroviare ce leagă capitala Rusiei de mai multe mari oraşe din ţară, inclusiv Sankt Petersburg”.

“Fire in the shopping center “MEGA Khimki” on the Leningrad highway in Moscow. According to eyewitnesses, explosions were heard. Previously, the roof caught fire, the fire covered 150 square meters. There is no information about the victims.”

