Video fabulos! Adi Mutu, lecție de tactică în direct pentru Gigi Becali. I-a demonstrat cu sticle de Aqua Carpatica în ce sistem pot juca împreună Olaru și Cisotti la FCSB

Horia Ivanovici și Adrian Mutu au dezbătut, în direct la emisiunea DON MUTU, viitoarea formulă tactică a campioanei FCSB, cu Cisotti în mare formă și Olaru pe punctul de a reveni după accidentare, pentru sezonul următor.

Adrian Mutu, despre Cisotti și Olaru: „Cred că interi se simt cel mai bine”

, iar un mare merit pentru acest lucru îl are italianul Cisotti, adus în iarnă de la Oțelul Galați. Acesta a reușit să acopere perfect gaura lăsată în primul 11 al roș-albaștrilor, după accidentarea lui Olaru, în stagiul de pregătire din Antalya. Dar, pentru sezonul următor, căpitanul Olaru va reveni și astfel cei doi vor evolua împreună. Cum ar arată FCSB cu Cisotti și Olaru pe teren? Asta l-a întrebat și Horia Ivanovici pe Adrian Mutu în emisiunea DON MUTU. În rândurile următoare, aveți dialogul celor doi.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici: Cum ar putea să joace în aceeași echipă Olaru și Cisotti? Toată lumea asta așteaptă…

Adrian Mutu: Eu cred că într-un sistem 4–3–3, cu Șut (n.r. – central), Olaru și Cisotti ca interi. Într-un sistem 4–2–3–1, plecând de la premisa că ambii sunt titulari, îi văd pe Cisotti și pe Șut mijlocași centrali, cu Olaru în spatele vârfului. Și cam atât, pentru că FCSB cam așa joacă.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici: Ideal cum ar fi? Care sunt posturile pe care ei se simt cei mai bine?

Adrian Mutu: Eu cred ca interi se simt cel mai bine. Ambii sunt jucători polivalenți, care, la mijloc, pot acoperi.

Adrian Mutu contrazice formula tactică propusă de Gigi Becali: „Nu are cum!”

Horia Ivanovici: Pot să joace în aceeași echipă fără să se calce pe picioare?

Adrian Mutu: Fără doar și poate! Amândoi sunt cam același stil. Eu cred că singurul lucru în plus pe care îl are Olaru, sau unul dintre lucrurile pe care le are în plus față de Cisotti, e că trage mai mult la poartă, e mai marcator. Eu așa o văd.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici: și Olaru în spatele vârfului.

Adrian Mutu: Cisotti ca vârf-stânga?

Horia Ivanovici: Nu, cum joacă ei cu trei…

Adrian Mutu: Păi n-are cum! Dacă joacă cu trei, n-are cum să fie Olaru în spatele vârfului, n-are cum! Tocmai ți-am spus, 4–3–3 vine așa: un vârf, să spunem Bîrligea, stânga Tavi Popescu și dreapta Miculescu. La mijloc, că poți să joci și 4–1–4–1… Hai să punem așa, lăsăm apărarea. Șut, Miculescu, Olaru, Cisotti, Tavi Popescu, Bîrligea (n.r. – Adi Mutu a arătat în emisiune cum ar fi poziționați în teren).

ADVERTISEMENT

Tactica ad-hoc, în studioul DON MUTU

Horia Ivanovici: Stai puțin, să facem ceva frumos, dacă tot facem… (n.r. – l-a îndemnat pe Adrian Mutu să arate poziționarea jucătorilor folosind cutii cu apă minerală Aqua Carpatica)

Adrian Mutu: Ăsta e Șut, numărul 6, și ăstia sunt atacanții laterali, care pot să joace așa. Miculescu și Tavi Popescu. Iar ăștia sunt interii. Poate să fie 4–3–3 sau 4–1–4–1. Nu se calcă… din contră. Cred că sunt cei mai buni interi din țară, la ce travaliu au amândoi. Ambii au un travaliu extraordinar, ambii apar și în fața porții. Am văzut că Cisotti apare acum mai des, Olaru nu mai vorbim, cred că a și dat peste 15 goluri într-un sezon. Eu cred că la anul n-o să-l mai văd pe Chiricheș la mijloc”.