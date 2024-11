Bruno Fernandes, Diogo Dalot și Andre Onana, vedetele lui Manchester United, și-au făcut timp pentru a-i trimite mesaje video de încurajare lui Poli Iași. Totul s-a întâmplat la finalul sezonului trecut, când moldovenii s-au salvat in extremis de la retrogradare, grație unui 2-0 cu Petrolul în Copou.

Video fabulos! Bruno Fernandes și jucătorii lui Manchester United, mesaje de încurajare pentru o echipă din SuperLiga României

Omul care a intermediat momentul fabulos a fost la începutul lunii septembrie. Fostul antrenor din SuperLiga României este bun prieten cu cei trei fotbaliști de la Manchester United.

De altfel, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , însă pe care a refuzat-o. Poli Iași, fosta echipă a lui Tony da Silva, s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă a stagiunii precedente.

Moldovenii au învins-o pe Petrolul, scor 2-0 și au terminat sezonul în afara locurilor retrogradabile. Tony da Silva, 43 de ani, a știut cum să-i motiveze pe jucătorii săi. Înainte de meciul decisiv pentru salvare, antrenorul cu dublă cetățenie, portugheză și franceză, a luat legătura cu starurile de la Manchester United.

„Allez, Poli! Toți suntem cu voi”. Bruno Fernandes, Diogo Dalot și Andre Onana, mesaje video de încurajare înainte de Iași – Petrolul

Tony da Silva i-a rugat pe Bruno Fernandes, Diogo Dalot și Andre Onana să le trimită mesaje de încurajare elevilor săi înainte de meciul Poli Iași – Petrolul. „Allez, Poli! Credem în voi.

Vă dorim tot ce e mai bun pentru meciul următor și sperăm să vă bucurați la final”, a spus Bruno Fernandes, nimeni altul decât căpitanul lui Manchester United și starul naționalei Portugaliei.

De asemenea, Diogo Dalot și Andre Onana, fundașul dreapta și portarul lui Manchester United, i-au încurajat pe băieții lui Tony da Silva. „Salut, băieți! Suntem Diogo și Andre Onana. Toate cele bune, toți suntem cu voi. Allez, Poli”, au spus cei doi într-un mesaj video.

Strategia a dat roade. Poli Iași a învins-o pe Petrolul Ploiești, scor 2-0. Cătălin Itu și Adel Bettaieb au reușit să marcheze pentru formația antrenată la acea vreme de Tony da Silva. Pe 4 septembrie, antrenorul de 43 de ani a plecat din Copou. Despărțirea s-a produs pe cale amiabilă.

Tony da Silva, vecin cu Diogo Dalot

Ruben Amorim, noul antrenor al lui Manchester United, a vrut să-l coopteze în staff-ul de pe „Teatrul Viselor” pe Tony da Silva. Tehnicianul, care deține licența Pro, a refuzat pentru că ar fi avut un rol în care nu s-ar fi simțit confortabil.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Tony da Silva a dezvăluit că este vecin în Portugalia cu Diogo Dalot. De asemenea, antrenorul portughez îl cunoaște pe portarul Andre Onana de la naționala Camerunului, unde a fost timp de aproximativ doi ani și jumătate antrenor secund.

„Anul trecut am salvat Poli Iași când nimeni nu se aștepta. Eu vreau să merg pe drumul meu, am visele mele, sunt foarte bine din punct de vedere financiar. Mă duc pe drumul meu. Dacă mi-ar fi dat un rol important în staff, poate gândeam altfel.

Eu nu sunt o persoană de birou, sunt o persoană de stat pe teren. Eu cu Ruben chiar acum două zile am vorbit. Noi am făcut licența Pro împreună, am rămas prieteni, am mai schimbat niște telefoane.

Sunt apropiat de 3 jucători de la Manchester United și de-asta a vrut să mă duc și eu. Am lucrat cu Andre Onana, Bruno Fernandes și Diogo Dalot, care e vecinul meu la Braga. Ți-am spus, visul meu e altul”, a spus Tony da Silva la FANATIK SUPERLIGA.

