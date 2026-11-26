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Doar câteva ore ne mai despart de partida Brighton – Universitatea Craiova, din etapa a 4-a din Conference League. Reacția uluitoare a lui Ștefan Baiaram (23 de ani) când a văzut că este filmat de reporterii FANATIK prezenți în Anglia.

Ștefan Baiaram, în formă maximă înainte de Brighton – U Craiova

Deși întreaga delegație a Universității Craiova este conectată la întâlnirea de diseară cu Brighton, antrenorul Felipe Coelho a decis să le acorde câteva ore de relaxare elevilor săi. Iar jucătorii campioanei României au plecat în grupuri să se plimbe pe plaja din oraș.

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Aflați în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, trimișii noștri în Anglia au surprins la plimbare unul dintre grupuri, din care făceau parte printre alții Ștefan Baiaram, Alexandru Crețu și Adrian Rus. Momentul culminant al transmisiunii a fost atunci când Baiaram a trecut prin cadru și a început să scandeze: ”Hei, hei, hai Știința!”.

După ce își vor încheia plimbarea prin Brighton, jucătorii Universității Craiova vor merge la hotel pentru masa de prânz, iar apoi se vor odihni pentru a fi proaspeți la duelul cu formația engleză. Imediat după încheierea jocului, oltenii se vor îmbarca în avion și vor reveni acasă pentru a pregăti cele două dueluri cu Dinamo din campionat și Cupa României.

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Care ar putea fi avantajul Craiovei la Brighton

Meciul , din etapa a 4-a din Conference League, se va disputa joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45. Ambele formații au acumulat până în acest moment câte 7 puncte, dar englezii au un ușor avantaj datorită golaverajului. Interesant este faptul că formația aflată pe locul secund în Premier League are un parcurs excelent în Europa și nu a luat gol în primele trei jocuri din grupă.

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Deși diferența de valoare dintre loturile celor două formații este una astronomică în favoarea englezilor, analiștii FANATIK SUPERLIGA consideră că de la Brighton.

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Dănuț Lupu și-a dori ca Universitatea Craiova să câștige în Conference League, dar apoi să piardă cele două partide cu Dinamo. La rândul său, Marcel Pușcaș mizează pe faptul că echipa britanică este mai degrabă atentă la parcursul din Premier League, decât la cel din Europa, iar asta ar putea să-i ajute pe olteni.