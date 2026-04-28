Video fabulos! Ce s-a întâmplat la prima întâlnire dintre Elias Charalambous și jucători după demisia antrenorului cipriot de la FCSB

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous (45 de ani) a revenit în România la aproximativ două luni după despărțirea de FCSB. Tehnicianul dorit de Gigi Becali și Mihai Stoica pe banca echipei după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia s-a reîntâlnit cu foștii elevi, pe care i-a îmbrățișat înainte de evenimentul organizat la hotelul Marriott, în cadrul căruia componenții campioanei vor primi ceasuri de lux.

Ce s-a întâmplat la reîntâlnirea lui Elias Charalambous cu jucătorii de la FCSB

Foștii elevi ai lui Elias Charalambous de la FCSB au fost foarte încântați de reîntâlnirea cu antrenorul cipriot. Acesta i-a îmbrățișat pe fiecare în parte și a purtat scurte discuții cu fotbaliștii. Cipriotul a antrenat-o pe FCSB timp de aproape 3 ani, cucerind 4 trofee la cârma echipei, două titluri în Superliga și două Supercupe.

ADVERTISEMENT

Charalambous a plecat de la FCSB la începutul lunii martie după eșecul cu 1-3 suferit contra Universității Cluj în ultima etapă a sezonului regulat din Superliga. Cipriotul a fost înlocuit pe banca echipei de Mirel Rădoi, însă campioana a rămas din nou fără antrenor după ce acesta a plecat în Turcia pentru a semna cu Gaziantep. În acest context, Charalambous a fost dorit înapoi la echipă de Mihai Stoica și Gigi Becali, iar .

Elias Charalambous s-a reîntâlnit cu foștii elevi de la FCSB

, în cadrul căruia jucătorii și membrii din staff care au contribuit la performanțele realizate de FCSB în ultimele sezoane au fost recompensați cu ceasuri de lux personalizate. Elias Charalambous a fost chiar primul care a primit ceasul din partea organizatorilor.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a primit ceasul personalizat

Elias Charalambous, dorit de Mihai Stoica la FCSB

FCSB a fost condusă de tandemul Lucian Filip – Alin Stoica la meciul cu Petrolul (3-1), disputat la doar câteva zile după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Gruparea „roș-albastră” este în continuare în căutarea unui nou antrenor, iar , însă mutarea pare dificil de realizat după ultimele evenimente.