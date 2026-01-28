Video fabulos! Dumitru Dragomir a făcut în direct tactica de joc a FCSB-ului folosindu-se de dozele de AQUA Carpatica: „Duarte? Jucător de Divizia B!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir le-a dat lecții de tactică lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. În direct la „Profețiile lui Mitică”, fostul șef LPF le-a arătat celor doi antrenori de la FCSB cum trebuie să joace.

Dumitru Dragomir, lecție de tactică pentru FCSB

Campioana en-titre a luat patru goluri de cascadorii râsului în eșecul cu CFR Cluj. „Oracolul de la Bălcești” i-a trimis pe cei doi antrenori, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, să urmărească cum joacă marile echipe din Europa. Mitică Dragomir l-a distrus și pe Andre Duarte.

„Ce joacă Inter? Eu m-aș uita numai la Inter. Sau ce joacă Manchester United. Ai văzut ce a făcut? I-a bătut pe City și acum pe Arsenal. Ce a făcut Carrick, a ordonat echipa. ‘Ați pierdut mingea, puteți să o recuperați imediat?’ ‘Da’. ‘Nu puteți? Pe poziții imediat! Și plecăm în grup’.

Exact ce joacă Barcelona. Real Madrid, acum, s-a lăbărțat. (n.r. – Ce le-ai zice lui Chralamabous și Pintilii?) Să nu mai schimbe întruna fundașii centrali. Să lase doi. Dar unul să știe și cu mingea. Pe Ngezana nu l-aș mai băga. Deocamdată l-aș lăsa rezervă. S-ar putea să își revină. Pe Dawa nu l-aș schimba pentru nimic în lume dacă e valid. Aș juca cu Dawa și cu Lixandru.

(n.r. – Nu cu Duarte?) Nu. E un jucător bun de divizia B. Fundașii laterali știi de ce joacă prost? Din cauza mijlocașilor. Ca să faci spațiu intri un pic în teren să vină fundașul. Ei se retrag la margine de frică. Cum ar un fundaș central mingea, imediat, aici. 3-1-2-3. Pleacă către el!”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Sfaturi pentru Charalambous și Pintilii… cu dozele de AQUA Carpatica

Haosul tactic de la FCSB l-a enervat atât de tare pe Dumitru Dragomir încât fostul președinte LPF a luat dozele de apă minerală de la AQUA Carpatica și le-a arătat antrenorilor campioanei cum trebuie să joace.

„În momentul în care are un fundaș lateral mingea aici, ăștia sunt toți cu adversari. Unul de aici primește, o dă înapoi sau nu, dacă are om după el. Sau ăsta vine către el. Când are trei posibiltăți de pase.

Vii aici, vii aici, ca să îi faci loc ăstuia. D-aia nu joacă. Nici nu aleargă. Fundașii laterali sunt blocați de proprii mijlocași, iar când îi prinde pe contraatac, nu joacă unul la offside.

Arsenal, City, Inter… Chiar dacă joacă 3-5-2, cu cei trei în faza de apărare joacă în linie. Te prind de patru, cinci, șase ori. Nu ai ce să faci. FCSB d-aia pierde. Pentru că mijlocașii blochează fundașii laterali.

Chivu ce a făcut? A strâns mijlocașii și a dat voie pe tarla mare la fundașii laterali. La FCSB nu e așa ceva. Dă printre ei, îi face varză. Nu am văzut un pressing ca lumea. Doar italianul Cisotti știe să facă pressing din toată echipa. Și poate Olaru”, a conchis Mitică Dragomir.