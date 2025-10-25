Video fabulos! Ghiță Mureșan, revedere cu cel mai scund jucător din istoria NBA! Diferența dintre cei doi este uriașă

ADVERTISEMENT

Ghiță Mureșan este, până în prezent, ultimul baschetbalist român care a ajuns să evolueze în cel mai puternic campionat din lume, NBA. Retras din activitate încă din 2001, românul este în continuare o figură apreciată în America, iar acest lucru s-a văzut și la revederea cu un fost rival.

Ghiță Mureșan, revedere cu cel mai scund jucător din istoria NBA

Întâlnire a avut loc în Statele Unite ale Americii, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Concret, Ghiță Mureșan s-a revăzut cu Muggsy Bogues, cunoscut drept cel mai scund jucător din istoria NBA.

Diferența dintre Mureșan și Bogues este una foarte mare. Românul măsoară 2 metri și 31 de centimetri, pe când Bogues are doar 1 metru și 60 de centimetri. Cei doi au fost rivali în NBA, pe timpul cât încă erau în activitate.

Înainte să facă o poză, Ghiță Mureșan l-a îmbrățișat pe Muggsy Bogues, semn că sunt prieteni, deși pe teren au fost rivali. Fanii au fost încântați să vadă acest moment, diferența dintre cei doi fiind de 71 de centimetri.

Mureșan, cel mai înalt jucător din istoria NBA

Retras din activitate în 2001, Ghiță Mureșan deține în continuare recordul pentru cel mai înalt jucător din istoria NBA. Ce-i drept, românul împarte această distincție cu Manut Bol, ambii având 231 de cm. Totuși, măsurătorile oficiale arată că românul ar fi cu un milimetru mai înalt.

La ce echipe a jucat Ghiță Mureșan

, ca ulterior să facă pasul în Franța, la Pau Orthez. Cum evoluțiile sale au impresionat, acesta a fost recrutat la Washington Bullets, din NBA.

. În ciuda numeroaselor accidentări, românul a câștigat premiul MVP în sezonul 1995/1996, la momentul acela având o medie de 4,5 puncte, 9,6 recuperări și 2,3 blocaje pe meci.

Ulterior, Ghiță Mureșan a mai jucat la Washington Wizards și New Jersey Nets, ca în anul 2001 să se retragă din frumoasa sa carieră. Deși au trecut 24 de ani de atunci, niciun alt jucător român nu a mai reușit să ajungă în NBA.