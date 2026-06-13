Video fabulos la Campionatul Mondial! Cum s-a împăcat un american cu suporterii Scoției după ce a fost trezit cu cimpoiul la 6 dimineața

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a început joi, 11 iunie, iar suporterii tuturor țărilor participante au venit pentru a-i susține pe favoriți. Cum fotbalul nu este doar despre jocul propriu-zis, ci și despre poveștile din afara terenului, un astfel de moment s-a petrecut într-un cartier american, unde un localnic a fost trezit la 6 dimineața de un cimpoi.

Cum s-a împăcat un american cu suporterii Scoției după ce a fost trezit cu cimpoiul

Mike Morrison, director de comunicare pentru un grup de spitale din Boston (Massachusetts), a fost surprins în urmă cu câteva zile să constate că o casă de peste drum fusese transformată complet într-un colț de Scoția, fiind decorată cu steaguri Saltire. Ca și cum transformarea locuinței nu era de ajuns, un grup de suporteri scoțieni a dat trezirea în cartier la ora 6:30 dimineața, oferind un adevărat recital la cimpoi, moment care, contrar așteptărilor, i-a distrat la maximum pe localnici.

ADVERTISEMENT

Cei cazați peste drum erau membrii celebrului grup de suporteri ai Scoției, cunoscut sub numele de „Tartan Army”. Aceștia au ajuns la locuință în miezul nopții, iar a doua zi, dis-de-dimineață, au oferit un concert de trezire. Mike Morrison a filmat întreaga scenă și a publicat clipul pe platforma X, iar imaginile s-au viralizat rapid.

In the dead of night the Scots arrived at the Airbnb across the street. Decked out and playing the pipes at 6:30 am. So it begins… — Mike Morrison (@MDMorrison82)

În semn de prietenie și apreciere, Mike Morrison s-a dus și s-a fotografiat cu grupul de scoțieni, postând imaginea alături de descrierea: „Am luat legătura cu scoțienii și mi s-a oferit o bere de Mondial la ora 8:00 dimineața. Ce păcat că nu mi-am luat zi liberă!”. Pentru a nu rămâne „dator”, localnicul, după ce a terminat munca, a luat mai multe doze de bere și s-a dus să petreacă alături de vecinii temporari, astfel că împăcarea a fost completă.

ADVERTISEMENT

It was a grand evening. The lads had me and a couple boys from the neighborhood over for cans and good talk. It’s a long day tomorrow. Viva — Mike Morrison (@MDMorrison82)

Ce a declarat Mike Morrison

Cum popularitatea videoclipului a crescut de la o oră la alta, Mike Morrison a fost invitat în cadrul celebrei emisiuni americane Men In Blazers, unde a povestit cu lux de amănunte experiența inedită pe care a avut-o cu fanii scoțieni. Totodată, acesta a glumit pe seama întregii întâmplări și a recunoscut că s-a îndrăgostit iremediabil de Scoția.

ADVERTISEMENT

„Să vezi aceste creaturi maiestuoase în sălbăticie, în afara habitatului lor natural, a fost pur și simplu impresionant. De fapt, soția mea a observat prima, când s-a trezit dimineața, că o casă de peste drum fusese transformată complet într-o mică Scoție la distanță. Și ce să vezi? Băieții ieșiseră afară, iar unul dintre ei a scos un cimpoi și a început să cânte de mama focului. Evident că m-am gândit imediat să urc clipul pe Twitter. La scurt timp, am primit câteva mesaje de la prieteni care îmi spuneau: Omule, ai devenit viral!. Ne bucurăm la maximum să îi avem aici!

ADVERTISEMENT

După mai bine de 24 de ore, am parcat în curte, iar câteva minute mai târziu au tras și ei cu mașina peste drum. Așa că am arătat spre ei și le-am strigat: Ce mai faceți?. Au arătat și ei spre mine, iar unul dintre băieți mi-a făcut semn să vin la ei. A fost un festival de îmbrățișări și bătăi pe umăr, iar eu le-am spus direct: Sunteți faimoși!. Primul lucru pe care l-am auzit din gura unuia dintre ei a fost: Îți dăm o bere? Habar n-aveam că o să mă îndrăgostesc iremediabil de Scoția peste noapte”, a declarat Mike Morrison, potrivit .

Când debutează Scoția la Cupa Mondială

și va debuta duminică, 14 iunie, la ora 04:00, contra Haiti. Ulterior, elevii lui Steve Clarke vor da . Primul duel va avea loc pe „Boston Stadium” din Foxborough, iar aproximativ 30.000 de fani scoțieni au făcut rost de bilete. În același timp, alți 20.000 au călătorit în SUA pentru a simți atmosfera turneului final.

ADVERTISEMENT

Odată cu stabilirea lor din această săptămână, fanii din „Tartan Army” au cucerit, la propriu, străzile din Boston. Localurile, pub-urile și cluburile din oraș au devenit neîncăpătoare pentru suporterii scoțieni, care au dictat tonul distracției și au transformat totul într-o mare petrecere, marcată de dansuri, scandări și ritmuri tradiționale de cimpoi, semn că naționala lui Steve Clarke se bucură de toată susținerea fanilor.