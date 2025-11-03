Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”

O nouă stea în fotbalul românesc. Nepotul lui Adrian Ilie uimește la meciurile de juniori ale Farului. Ce a spus Barcelona despre puștiul minune, poreclit „Bombiță”.
Mihai Dragomir
03.11.2025 | 08:16
EXCLUSIV FANATIK
Nepotul lui Adrian Ilie face show pe teren la doar 14 ani. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Fotbalul românesc are motive de speranță în ceea ce privește viitoarea generație de jucători. Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie și nepotul lui Adrian Ilie, a impresionat la un meci de juniori al Farului. Cum a fost descris și ce a spus Barcelona, de fapt, despre el.

Fenomenalul ”Bombiță”. Nepotul lui Adrian Ilie a driblat ca Maradona

Bogdan Ilie, care poate evolua și în flancul stâng al liniei ofensive, evoluează pentru formația U16 a Farului Constanța. Aceasta a avut miercuri meci în Cupa României și și-a arătat calitățile de dribler.

Mai exact, Bogdan Ilie a luat o fază pe cont propriu, a depășit mai mulți adversari, după care a marcat superb în urma a două piruete de excepție. Mișcările sale au fost comparate cu cele ale regretatului Diego Armando Maradona.

„Bombiță. Uite, zici că e Maradona, păstrând proporțiile, ia uite-l. La a doua (n.r. – piruetă) are forță și rămâne pe picioare. Zici că e Maradona cu Anglia, păstrând proporțiile. Rezistă la a doua când îi bagă genunchiul. Semnează-l repede!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu îl reprezint eu, taică-su (n.r. – Sabin Ilie). Îmi place că, la prima minge, când pleacă spre poartă, driblează cu dreptul. Eu l-am mai văzut în meciuri, e stângaci pur, dar acum am văzut că driblează și cu dreptul. Începe să lovească mingea cu ambele picioare. Lăsând piruetele, are forță să șuteze la final. Are calitate. O să sune multe echipe după el!”, a spus inițial Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Barcelona, impresionată. Catalanii sunt cu ochii pe nepotul lui Adrian Ilie

De tânărul fotbalist s-au arătată interesate și alte formații, în frunte cu Barcelona. Adrian Ilie a dezvăluit că reprezentanții catalanilor au vizionat faza de geniu realizată de cel poreclit „Bombiță” și au rămas impresionați.

„Am vorbit cu cineva de la Barcelona și mi-a spus că e un jucător foarte interesant. O să vorbească într-o zi și cu Hagi. Și alte echipe au fost interesate. L-am întrebat unde ar vrea, i-am dat și un premiu, și a spus că ar vrea să dea la Barcelona, să ajungă acolo. Le-am trimis video și au zis că de mult nu au mai văzut așa ceva!”

„Bombiță când să semneze cu Real Madrid o să iasă la TV și o să zică: ‘Unchiul era nebun, că a zis că eram cu Barcelona. Nu e adevărat. Eu am vrut de mic să joc la Real Madrid!’”, a glumit apoi Andrei Vochin.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
