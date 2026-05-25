Video fabulos! Romanticul Giovanni Becali, interpretând piesa lui de suflet făcută cu AI! I-au dat lacrimile în direct

Ioan Becali a oferit un moment de senzație în cadrul emisiunii ”Giovanni Show” de la FANATIK. Publicul l-a putut vedea în toată splendoarea lui pe romanticul Giovanni Becali. Timp de aproape 5 minute, acesta a interpretat și a explicat însemnătatea piesei lui de suflet. E vorba de o melodie emoționantă făcută cu ajutorul AI (Inteligența Artificială).

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Giovanni Show” de la FANATIK, cel mai cunoscut impresar român și-a surprins publicul într-un mod extrem de plăcut. Acesta a interpretat în direct, cu lacrimi în ochi, piesa lui de suflet. E vorba de o melodie extrem de emoționantă care a fost făcută cu ajutorul AI.

”Eu o ascult mereu când mănânc cu nevastă-mea. Iar ea îmi zice ‘Bă, te-a îndrăgostit de ea?’. E o piesă făcută cu Inteligența Artificială”. Asta e melodia mea preferată, cu care mă relaxez”, spune impresarul. În minutele care au urmat, și, în paralel, traduce fiecare vers din această melodie cântată în limba spaniolă. ”Sunt un romantic”, admite omul de fotbal.

”Când nu aveam nimic / Nimeni nu venea să mă întrebe dacă frigul mă cuprindea sau dacă mai puteam suporta / – e vorba de o fată amărâtă care își spune problemele ei”, explică Giovanni. Acesta continuă apoi cu interpretarea versurilor. ”De ce vorbesc de mine / În loc să aibă motive / M-au lăsat fără nicio opțiune / De ce vorbesc de mine? / Nu o să mă ascund / Da, îmi trăiesc viața.

Dacă împărțim o privire… / Nu trebuie să dau explicații celui care nu a fost aici cu mine / Și am început, încet, încet să decid / Într-o noapte care era lungă și am rămas fără ceas / E istoria, nu e nimic altceva / E corpul meu care a suferit asta / De ce vorbiți de mine fără motive / De ce vorbiți de mine, deja am plătit pentru greșelile mele / Acum fac ce vreau, ce-mi vrea inima.

Am fost puștoaica introvertită / Azi sunt o femeie care decide / Fără să-mi iau permisul să iubesc / S-au rupt schemele voastre și azi am moralul meu / De ce repetați numele meu când eu am devenit sinceră / Nu mă sperie vorbele voastre / Vă incomodează maniera mea / Pentru că eu am început să renasc”, a interpretat Ioan Becali.

De ce adoră Giovanni Becali această piesă: ”Mă regăsesc în ea”

După ce a terminat de interpretat această piesă superbă, care are, la două luni de la lansare, 15 milioane de vizualizări pe , Giovanni Becali a explicat faptul că el se regăsește în mesajul versurilor. ”(n.r. Te regăsești și tu în piesa asta?) Da. Când ziceați că visez, că mă droghez, când vă promiteam că o să am Mercedes, când ziceați să mă ducă la Spitalul 9”, spune Ioan Becali.

Cine este Layah Noir, artista creată cu AI a cărei piesă este adorată de Giovanni Becali

Layah Noir, cea care cântă piesa , este o artistă virtuală creată cu Inteligență Artificială (IA). Vorbim de un proiect muzical generat de AI, care a crescut accelerat în popularitate la începutul anului 2026. Genul muzical pe care se axează este Spanish Soul Blues / Soul-Blues Ballads (în spaniolă).

Melodiile acestei ”artiste” au ca teme dragostea, durerea, libertatea și putere feminină. Ea are deja mai multe piese populare. În afară de ”Que Hablen de Mí”, cea adorată de Giovanni, mai putem enumera: ”Si te vas”, ”Secretos de Mujer” și Singing to Love”.