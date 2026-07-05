Video. Fotbalistul din SuperLiga a marcat un gol fabulos de la 70 metri în amical!

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Janos Hegedus (29 de ani), fundașul central de origine maghiară de la Csikszereda, a marcat un gol de senzație în meciul amical disputat de echipa din SuperLiga în cantonamentul din Austria împotriva cehilor de la FC Zbrojovka Brno, pierdut de ciucani cu scorul de 1-2. El a reușit să puncteze cu un șut de senzație trimis din propria jumătate de teren, de la aproximativ 70 de metri, profitând bineînțeles din plin și de faptul că portarul advers era destul de mult ieșit dintre buturi.

Janos Hegedus, fundașul central de la Csikszereda, gol fabulos în amical

Astfel, Hegedus a deschis scorul în această partidă de verificare, în care s-au jucat două reprize de câte 60 de minute fiecare, potrivit din primul minut în felul următor: Pap Eduard – Ódor Máté, Palmeș Raul, Hegedűs János, Pászka Lóránd – Veres Szilárd (csk.), Bödő Efraim, Magyar Zsolt – Stahl Albert, Szabolcs Szalay, Eppel Márton. Pe parcursul jocului, la echipa lui Istvan Szabo au mai intrat pe teren și Simon Máté, Trif Răzvan, Csürös Attila, Szabó Alex, Papp György, Iosif Cristian, Czékus Ádám, Nyitra Szabolcs, Tajti Mátyás, Anderson Ceará, Bota Darius, Dolný Jozef, Noveli Luca și Vukić Dušan.

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Anderson Ceara încă poate pleca de la Csikszereda

Acest cantonament al lui Csikszereda din Austria reprezintă, printre altele, și un prilej pentru Anderson Ceara să prindă un transfer în străinătate, după ce mutarea la FCSB a picat pe ultima sută de metri, după cum a explicat recent chiar președintele clubului, Zoltan Szondi. „Legat de interesul din Ungaria, în momentul în care ne-am înțeles cu FCSB, i-am anunțat pe cei de acolo că nu mai este un jucător disponibil, așa că s-au reorientat.

Au luat un alt jucător, așa cum este și normal. Nu vreau să dau nume și nu am oferte scrise în momentul de față, doar tatonări. Sunt echipe interesate din Slovacia, România și Ungaria. Vom juca în acest weekend un turneu în Slovacia cu deținătoarea titlului din Ungaria, vicecampioana Slovaciei și un club din Serbia. Cei din Slovacia au anunțat că vin să-l urmărească pe Anderson Ceara. Mai este până în septembrie. Și dacă rămâne la Csikszereda, nu este nicio problemă.

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Nu o să plâng, este un fotbalist foarte bun. De ce să fie afectat Anderson? El are marele avantaj că nu este vorbitor de limba română și nu ascultă tot ceea ce apare. Nu se consumă. M-am înțeles cu el și, în cazul în care va fi o ofertă bună pentru club și pentru el, atunci va pleca. În caz contrar, rămâne. Nu are un salariu prost nici la Miercurea Ciuc, să știți”,