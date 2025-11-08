Video. Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura într-o atmosferă autentică: berbecuți la proțap, pâine coaptă și lăutari: „Politicienii au promis multe, nu s-au ținut de cuvânt”

ADVERTISEMENT

Încă de la primele ore ale dimineții, în Cetate a fost forfotă mare. Pe malul Dunării, în ”Portul lui Dinescu” se făceau ultimele pregătiri pentru o ocazie specială: lansarea candidaturii lui Gigi Nețoiu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Vremea nu părea deloc să fie de partea gazdelor, însă pregătirile erau deja în toi și nimic nu a mai stat în calea evenimentului. În frunte cu Gigi Nețoiu implicat activ, modest, ca un veritabil om al locului, toată lumea a pus umărul la treabă pentru ca lansarea de vineri, 7 noiembrie 2025, să fie perfectă.

Berbecuții se învârteau deja la proțap, grătarele sfârâiau, iar pâinea caldă era aproape rumenită, în cuptor. Nimeni și nimic nu mai putea să stea în calea unei zile speciale pentru Gigi Nețoiu și invitații săi. În timp ce gazdele munceau de zor, invitații au profitat de momentele premergătoare evenimentului și s-au putut plimba prin curtea ”Cetății lui Dinescu”. Locul pare unul desprins din povești. La tot pasul apare câte o statuie, câte un îngeraș, un bibelou.

Practic, oaspeții lui Gigi Nețoiu au avut șansa de a se bucura de un muzeu de antichități. Ulterior, totul s-a mutat într-un restaurant aflat fix în port. Mesele pline de invitați îl așteptau pe principalul personaj al zilei.

Romică Țociu și Cornel Palade, susținătorii lui Nețoiu: „Capitala are nevoie de un om vesel”

În momentul în care Gigi Nețoiu a intrat în încăpere, invitații l-au întâmpinat cu un călduros ropot de aplauze. Iar buna dispoziție la o astfel de lansare nu putea fi întreținută mai bine decât de un cuplu care aduce veselia pe chipul românilor de zeci de ani: celebrii umoriști Romică Țociu și Cornel Palade.

”Domnul Gigi Nețoiu candidează la Primăria Capitalei! Bucureștiul are nevoie de un suflu nou, de un suflet, de o stare. Ea lipsește din ultima perioadă. Capitala are nevoie de un om vesel. Vreau să vină un om care să facă un oraș puternic. Care, prin experiența lui, prin harul lui de la Dumnezeu, poate să lucreze pentru oameni”, a spus Cornel Palade.

Gigi Nețoiu, candidat la Primăria Capitalei: „Politicienii au promis, dar nu s-au ținut de cuvânt”

FANATIK a vorbit cu Gigi Nețoiu. Întrebat ce îl diferențiază de toți ceilalți candidați la scaunul de primar general al Bucureștiului, „Comandantul”, așa cum este cunoscut, a vorbit despre experiența acumulată în anii în care a lucrat pentru diverse proiecte de succes.

Fostul acționar de la Craiova și Dinamo, care acum luptă să le ofere bucureștenilor o viață mai bună, insistă că locuitorii Bucureștiului trebuie să știe unde se duc banii lor, mai ales într-un oraș cu un buget uriaș, unde promisiunile au rămas mult prea des doar pe hârtie. În ceea ce privește problemele Capitalei, Nețoiu le-a punctat pe cele mai mari, cunoscute de ani de zile, dar încă nerezolvate: traficul sufocant, lipsa parcărilor, infrastructura și termoficarea.

„Am plecat acum 45 de ani, când aveam 20 de ani în București și după 45 de ani, din păcate, Bucureștiul, an de an, e din ce în ce mai impracticabil. V-am spus, fac de aici ( din București n.r.) până la Cetate, că fac de două ori pe săptămână acest drum, două ore și jumătate, iar pe 9 km, din București până acasă, fac o oră jumate-două. Din păcate, eu cred că politicienii au promis prea multe lucruri, nu s-au ținut cuvânt și cred că a venit și vremea faptelor. Vreau ca oamenii să știe ce se va întâmpla cu fiecare leuț colectat din taxe și impozite”, a declarat Gigi Nețoiu pentru FANATIK.

Gigi Nețoiu a vorbit despre principalele probleme ale Capitalei

Motivul pentru care Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la PMB în comuna Cetate, județul Dolj

Foarte mulți s-au întrebat de ce a ales ca loc de lansare a candidaturii sale pentru București, oraș aflat la 300 de km distanță. Explicația este simplă: pe aceste meleaguri s-a născut omul de afaceri, în Poiana Mare (Dolj). De aici a primit aproape totul în viață și, indiferent unde a ajuns în prezent, după cum el a spus-o, ”nu am uitat niciodată de unde am plecat”.

”Nu am uitat niciodată de unde am plecat. Indiferent la ce nivel am ajuns. Eu nu am nevoie de voturile dumneavoastră, că nu votați la București. Dar aveți copii, care știți foarte bine, că nu mai au locuri de muncă. Satul românesc s-a distrus. Muncitori, oameni care o duc cel mai greu, nu-i mai bagă nimeni în seamă.

Acum este era ‘scapă cine poate’. Primăria Capitalei nu este moștenitoare a unei averi, sunt de fapt bani din contribuțiile și impozitele dumneavoastră. Ori, în ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. La experiența pe care o am în București, stând în București de 45 de ani, cred că pot să fac niște lucruri și pentru oameni, și pentru interesele lor”, a punctat omul de afaceri.

Muzica, un ”ingredient” special în evenimentul de lansare a candidaturii lui Gigi Nețoiu la Capitală

Nu există eveniment organizat în Portul Cultural Cetate, dezvoltat de poetul Mircea Dinescu, de unde să lipsească muzica. Nici vineri, programul artistic nu a lipsit. Celebra artistă Sanda Argint a întreținut atmosfera și a scos invitații la dans.

Sanda Argint, invitată specială la evenimentul de lansare a candidaturii lui Gigi Nețoiu.

De ce a ales Gigi Nețoiu să intre în cursa pentru Primăria Capitalei

În vară, invitat la FANATIK SUPERLIGA, din cauza modului în care a fost condus orașul în ultimii ani. A simțit că lucrurile au mers în direcția greșită și că la vârf au ajuns oameni fără experiență, care nu au construit nimic pentru Capitală. Din punctul lui de vedere, mediul de afaceri ar trebui să se implice mai mult, iar în fruntea orașului ar trebui să ajungă cineva care a demonstrat deja că poate construi și gestiona proiecte mari.

”Ne ducem într-o direcție total greşită, s-a văzut în ultimii cinci ani de zile, cu oameni care n-au experiență, care n-au făcut nimic. Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se implice mai mult. Dom’le, hai să punem unul care a reușit în viață, care a făcut ceva. Tineretul? Foarte bine, să vină și tineri. Eu n-am nimic împotrivă. Eu îi încurajez, am o grămadă de tineri. Am peste o sută şi ceva de oameni cu care lucrez”, a spus Nețoiu.

Afacerile cu care Gigi Nețoiu a dat lovitura

În aceeași emisiune, de până în prezent și așa vor înțelege de ce ar merita votul lor.

”Întreabă-mă ce am făcut. Ca să mă votezi, mă întrebi. Am cea mai mare fabrică de Angus din Europa, am fost reprezentant Philip Morris 1995-1998, agricultură pe mai bine de 2.000 de hectare, fabrica de alcool de la Ghidiceni, Vinconul. E foarte greu. Agricultura aici e terminată. În momentul în care a început războiul cu Ucraina… Toată lumea spunea că nu intră produsele, dar intrau prin Moldova și prin Bulgaria. Eu am rezistat pentru că m-am gospodărit şi am făcut. Foarte greu, la limită. Eu am prins perioada de aproape 15 ani, până se înceapă războiul”, a încheiat, pe atunci, candidatul la Primăria Bucureștiului.