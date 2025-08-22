Video. Grindina a lovit puternic trei județe. Străzi acoperite de gheață, mașini și acoperișuri avariate

Grindina a provocat dezastru în trei dintre județele aflate, vineri, sub atenționări meteorologice de vreme rea. În doar câteva minute, străzile au fost acoperite de gheață, vremea extremă lăsând în urmă pagube considerabile.

Grindina a făcut ravagii în localitățile aflate sub cod portocaliu

Situația a fost semnalată în mai multe localități din județele Covasna, Vrancea și Iași, așa cum se poate observa în videoclipurile publicate pe pagina de Facebook Meteoplus. În Covasna, mașinile șoferilor au rămas cu geamurile sparte și caroseria îndoită de bucățile de gheață. arată scene de groază, străzile fiind acoperite de gheață, iar autoturismele oamenilor avariate.

Nici gospodăriile nu au scăpat de furia naturii, grădinile oamenilor fiind distruse de grindină, iar acoperișurile găurite. Amintim că Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri seara, un cod portocaliu de vijelii puternice pentru municipiul București și mai multe județe. Au fost afectate 38 de localități din 15 județe, potrivit precizărilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Un tânăr din Argeș a murit, după ce un acoperiș s-a prăbușit peste el

Vorbim de județele Argeş, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Olt, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și București. Fenomenele meteorologice extreme au dus la de vânt s-a prăbușit peste el.

Alte patru persoane din județele Argeș, Prahova și municipiul București au fost rănite. „Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice s-au înregistrat efecte în 38 localități din 15 județe (AG, BV, CT, CV, DJ, DB, GR, HD, IS, OT, PH, SM, TL, VN, VL) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curți, 1 anexă, 44 beciuri/subsoluri și de pe 1 stradă, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile 16 imobile, precum și pentru degajarea a 151 de copaci și 3 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 41 autovehicule”.

Peste 150 de apeluri la 112 în București-Ilfov, după vijelia devastatoare

„Totodată, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe 1 drum național (DN 7/VL) din cauza apei și aluviunilor acumulate pe carosabil”, au transmis reprezentanții IGSU. În aceste momente, pompierii intervin în zona București-Ilfov, unde au fost peste 150 de apeluri la 112, în urma efectelor produse de vijelia puternică. De asemenea, pompierii au fost solicitați în Satu-Mare pentru a evacua apa din mai multe gospodării.

„Pentru avertizarea populației au fost *emise 19 mesaje prin sistemul RO-Alert la nivelul a 12 județe (AG, BV, CL, DB, GL, IF, IL, IS, IS, NT, PH, SM, VL, VN) și municipiul București și a unui mesaj prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul județului IS. În contextul fenomenelor meteorologice prognozate, peste 4.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină la nivel național, oriunde situația o va impune”, a adăugat IGSU.