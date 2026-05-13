Sport

Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!

Incidente şocante după finala Cupei României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj, scor 6-5 după executarea loviturilor de departajare. Ştefan Baiaram şi soţia lui au fost bruscaţi de jandarmi. Fanatik are imaginile.
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Tibi Cocora
14.05.2026 | 01:37
Video halucinant jandarmii iau bruscat pe Baiaram si pe sotia sa dupa finala Cupei Romaniei
CORESPONDENȚĂ DIN SIBIU
Video halucinant: jandarmii l-au bruscat pe Baiaram şi pe sotia sa după finala Cupei României. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câştigat finala Cupei României după executarea loviturilor de departajare, împotriva lui U Cluj. Oltenii au câştigat cu 6-5, după 0-0 în primele 120 de minute. S-a mers cap la cap până la a şasea serie de lovituri de pedeapsă, acolo unde penalty-ul executat de Iulian Cristea a fost parat de Laurenţiu Popescu.

Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Ştefan Baiaram şi soţia sa!

Bucuria oltenilor a fost umbrită de un incident şocant petrecut după festivitatea de premiere. Ştefan Baiaram a vrut să îşi ia soţia de pe margine şi să o ducă pe teren, dar starul Universităţii Craiova a fost bruscat de jandarmi. Pe imagini se vede cum forţele de ordine se reped la fotbalist, care are medalia şi tricoul de câştigător al Cupei, şi îl bruschează.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a ripostat şi le-a cerut explicaţii jandarmilor, care nu au stat la discuţii. Secunde bune fotbalistul nu a înţeles ce se întâmplă şi apoi i-a luat la rost. După câteva secunde, forţele de ordine au plecat de lângă fotbalist şi soţia lui. Totul sub privirile galeriei Craiovei, care a început să îi înjure pe jandarmi.

După acest incident, Ştefan Baiaram a fost lăsat în pace să stea alături de familia lui la marginea terenului, iar apoi şi-a luat soţia de mână şi au intrat pe teren. Dar reacţia forţelor de ordine a fost pur şi simplu şocantă, aşa cum se poate observa pe filmarea publicată de FANATIK, mai ales că atacantul avea tricou distinctiv de câştigător al Cupei şi medalie, deci nu putea fi confundat.

ADVERTISEMENT
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil...
Digi24.ro
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă

Video halucinant: jandarmii l-au bruscat pe Baiaram şi pe sotia sa după finala Cupei României!

Baiaram şi-a cerut iubita în căsătorie la Miami! Cristina Răduţ e luptătoare de kickboxing

Ştefan Baiaram şi-a cerut în căsătorie iubita, pe Cristina Răduţ, în pauza de iarnă. Nunta urmează să aibă loc după finalul campionatului, în luna iunie. Cei doi formează un cuplu din 2021, iar în timp ce se aflau în vacanţă la Miami, fotbalistul a pregătit o cerere în căsătorie romantică, pe plajă:

ADVERTISEMENT
Niciodată în 118 ani: Cristi Chivu a făcut ceva nemaivăzut în Italia, după...
Digisport.ro
Niciodată în 118 ani: Cristi Chivu a făcut ceva nemaivăzut în Italia, după finala Cupei!

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a scris fotbalistul.

ADVERTISEMENT

Ştefan Baiaram are lângă el un adevărat bodyguard, Cristina Răduţ fiind luptătoare de kickboxing. Supranumită „Prinţesa Războinică”, soţia lui Ştefan Baiaram are patru victorii şi două egaluri în circuitul Dynamite Fight Show. Tânăra este şi absolventă a Facultăţii de Drept.

Ştefan Baiaram şi Cristina Răduţ, după cererea în căsătorie
Ştefan Baiaram şi Cristina Răduţ, după cererea în căsătorie
  • 23 de ani are Ştefan Baiaram
  • 5 ani au trecut de când Baiaram face un cuplu cu Cristina Răduţ
Cum a trăit Cristi Chivu, pas cu pas, finala Cupei Italiei. Românul, un...
Fanatik
Cum a trăit Cristi Chivu, pas cu pas, finala Cupei Italiei. Românul, un carusel de emoții la meciul în care a intrat în istoria lui Inter pentru totdeauna!
Cristiano Bergodi, după ce Iulian Cristea a ratat penalty-ul decisiv în finala Cupei...
Fanatik
Cristiano Bergodi, după ce Iulian Cristea a ratat penalty-ul decisiv în finala Cupei României Betano: „Nu am discutat cu el!”
Filipe Coelho, cel mai calm „oltean” după câştigarea Cupei României: „Uneori îmi spuneţi...
Fanatik
Filipe Coelho, cel mai calm „oltean” după câştigarea Cupei României: „Uneori îmi spuneţi că sunt nervos” Mesaj emoţionant pentru jucători
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară:...
iamsport.ro
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară: 'Deja am mutat copilul la școală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!