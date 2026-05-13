Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!

Universitatea Craiova a câştigat finala Cupei României după executarea loviturilor de departajare, împotriva lui U Cluj. Oltenii au câştigat cu 6-5, . S-a mers cap la cap până la a şasea serie de lovituri de pedeapsă, acolo unde penalty-ul executat de Iulian Cristea a fost parat .

Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Ştefan Baiaram şi soţia sa!

Bucuria oltenilor a fost umbrită de un incident şocant petrecut după festivitatea de premiere. Ştefan Baiaram a vrut să îşi ia soţia de pe margine şi să o ducă pe teren, dar starul Universităţii Craiova a fost bruscat de jandarmi. Pe imagini se vede cum forţele de ordine se reped la fotbalist, care are medalia şi tricoul de câştigător al Cupei, şi îl bruschează.

Fotbalistul a ripostat şi le-a cerut explicaţii jandarmilor, care nu au stat la discuţii. Secunde bune fotbalistul nu a înţeles ce se întâmplă şi apoi i-a luat la rost. După câteva secunde, forţele de ordine au plecat de lângă fotbalist şi soţia lui. Totul sub privirile galeriei Craiovei, care a început să îi înjure pe jandarmi.

După acest incident, Ştefan Baiaram a fost lăsat în pace să stea alături de familia lui la marginea terenului, iar apoi şi-a luat soţia de mână şi au intrat pe teren. Dar reacţia forţelor de ordine a fost pur şi simplu şocantă, aşa cum se poate observa pe filmarea publicată de FANATIK, mai ales că atacantul avea tricou distinctiv de câştigător al Cupei şi medalie, deci nu putea fi confundat.

Ştefan Baiaram şi-a cerut în căsătorie iubita, pe Cristina Răduţ, în pauza de iarnă. Nunta urmează să aibă loc după finalul campionatului, în luna iunie. Cei doi formează un cuplu din 2021, iar în timp ce se aflau în vacanţă la Miami, fotbalistul a pregătit o cerere în căsătorie romantică, pe plajă:

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a scris fotbalistul.

Ştefan Baiaram are lângă el un adevărat bodyguard, Cristina Răduţ fiind luptătoare de kickboxing. Supranumită „Prinţesa Războinică”, soţia lui Ştefan Baiaram are patru victorii şi două egaluri în circuitul Dynamite Fight Show. Tânăra este şi absolventă a Facultăţii de Drept.