Video. Haos la Moscova, oamenii au ieșit în stradă. Proteste împotriva mobilizării: ”Să meargă Putin în tranșee”

Cu toate că au fost amenințați cu 15 ani de închisoare și sunt bruscați de forțele de ordine, oamenii strigă ”Să meargă Putin în tranșee” și alte mesaje anti-război.

De asemenea, a transmis că mobilizarea militară anunțată de Vladimir Putin este ”o enormă tragedie”. Alte proteste au loc și la Irkutsk, Ulan-Ude, Khabarovsk și Tomsk.

La Irkutsk, poliția a arestat 20 de persoane și a ”spart” brutal mitingul la care se adunaseră circa 60 de oameni.

A crowd gathered this evening on Arbat, Moscow’s main pedestrian street, shouts “Send Putin to the trenches!”

se agravează şi se amplifică, iar Putin încearcă să implice în el cât mai multă lume posibil”, a transmis Navalnîi, cel care nu se teme să folosească cuvântul interzis ”război” pentru ”operațiunea militară specială”.

Moscow: The women are chanting, “Life for our children!” 7 months of war ag. have passed. Thousands of UA’s civilian deaths. Only when the war came directly to every Russian family w mobilization, women recalled that they have children who could be killed in UA..

According to “OVD-Info”, more than 500 people have already been detained in .

People are brutally detained in St. Petersburg

Navalnîi îl acuză pe Putin că prin implicarea în război a 300.000 de rezerviști își va ”păta cu sânge mâinile a sute de mii de persoane”.

Anti-Military Draft protests in Moscow and across the Russian Federation after Putin announced draft of 300 000 to fight in Ukraine.

There is a 15 year in prison law in Russia for protesting against war.

Brave anti-war youths are in the streets.

