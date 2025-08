Video. Imagini apocaliptice în Rusia, după un atac lansat de ucraineni. Explozie uriașă la o rafinărie de petrol

Dronele ucrainene au atacat sâmbătă dimineață regiuni din Rusia, cele mai afectate fiind Rostov, Penza și Samara. A fost raportată o explozie , aflată la aproximativ 800 de km de linia frontului. Trei oameni au murit după atacul Kievului.

a avut loc la rafinăria de petrol Novokuibîșevsk, o instalație importantă care produce combustibil pentru avioanele militare rusești. Mai multe imagini postate pe rețelele de socializare arată momentul exploziei.

Momentul a fost urmată de un incendiu masiv, iar martorii au descris o „minge de foc” uriașă și un nor de fum în formă de ciupercă vizibil de la mare distanță, potrivit .

Totodată, guvernatorul regiunii, Veaceslav Fedorișcev, a confirmat lovitura dată de Ucraina: „UAV-uri inamice au atacat una dintre instalațiile industriale din Novokuibîșevsk în această dimineață. Serviciile de urgență lucrează la fața locului”.

💥 Russia: Epic explosion at the Novokuybyshevsk oil refinery following a Ukrainian drone strike.

1,000km from Ukraine in Samara region.

Refining capacity of 8.8 million tons per year – 176,000 barrels per day.

