Video. Imagini apocaliptice! Momentul în care o localitate este înghițită de ape. Sunt cel puțin patru morți și peste 50 de persoane dispărute

Inundațiile violente au măturat un sat din statul Uttarakhand, din nordul Indiei. Viitura a înghițit mai multe gospodării și a provocat, până acum, cel puțin patru morți. Având în vedere numărul mare de dispăruți, cel mai probabil este vorba despre mai multe persoane decedate.

violente. Satul Dharali, din statul Uttarakhand, de la poalele munților Himalaya, a fost . Autoritățile au anunțat că este vorba despre patru morți și peste 50 de dispăruți, conform .

Mai multe echipe din cadrul armatei și forțelor de intervenție au ajuns în zonă pentru a ajuta la misiunea de salvare a persoanelor rămase captive sub moloz și noroi.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată momentul în care apele coborau de pe munte și înghițeau totul în cale. De asemenea, au fost observate persoane care ieșeau din case ca să-și salveze viața.

”People fleeing from homes to stay alive, but many were seen being swept away in no time”

Massive devastation in Dharali village near Gangotri Dham, likelihood of many people being killed, may God protect everyone 🙏🏻🙏🏻

