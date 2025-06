VIDEO Imagini de coșmar după bombardamentul din Kiev: clădiri în flăcări, trupuri prinse sub dărâmături și oameni care își caută cu disperare rudele

Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Kievului de la începutul războiului în Ucraina. Cel puțin 15 oameni și-au pierdut viața, iar alte 99 de persoane au fost rănite. Imaginile postate pe rețelele de socializare sunt demne de un film de acțiune însă, din păcate, este realitatea din țara condusă de Volodomir Zelenski.

Echipele de intervenție continuă și în prezent căutările printre dărâmături, iar printre victime se află și un cetățean american în vârstă de 62 de ani. Mai multe cartiere din Kiev au fost afectate de explozii, incendii și distrugeri. Un bloc de locuințe a fost lovit direct de o dronă, iar mai multe zone au rămas fără curent. Atacul a durat în jur de șapte ore, iar sirenele au răsunat încontinuu în capitala Ucrainei.

More scenes from Kyiv after Russia’s massive overnight attack on the city’s civilian population.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că . Acolo, o dronă a distrus etajul superior al unui bloc, iar o grădiniță din partea de est a capitalei a fost, de asemenea, lovită. Șeful administrației militare din Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat că au fost înregistrate 12 lovituri în cinci districte.

🚨🇷🇺 Massive Russian Drone & Missile Barrage Hits Kyiv 🇺🇦

At least 14 dead and 45 injured in one of the largest attacks in recent weeks.

A kindergarten and student dormitory were among the damaged sites.

