VIDEO Imagini dramatice cu momentul prăbușirii avionului din India. Aeronava a căzut peste o zonă rezidențială

O tragedie aviatică s-a produs joi dimineață în vestul Indiei, după ce un avion Air India care decolase din Ahmedabad cu destinația Londra Gatwick s-a prăbușit la scurt timp după desprinderea de la sol. Aeronava, identificată cu zborul AI171, transporta 242 de pasageri, potrivit agenției Reuters.

Imagini șocante din momentul prăbușirii avionului din India

a fost înregistrat la doar câteva secunde după decolare, conform datelor transmise de platforma Flight Radar. Primele imagini apărute pe rețelele de socializare sunt șocante. În filmulețele apărute se poate observa momentul în care avionul de prăbușește într-o zonă rezidențială, la scurt timp după decolare.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London — BNO News (@BNONews)

Perhaps the first pic of Air India plane crashed in residential area in Ahmedabad: — Tarun Shukla (@shukla_tarun)

Compania Air India a confirmat incidentul și a transmis că verifică în prezent toate detaliile legate de zborul în care nu se poate vorbi, din păcate, despre supraviețuitori. Momentan, nu există o confirmare oficială privind numărul victimelor sau supraviețuitorii.

„Zborul AI171, care opera ruta Ahmedabad – Londa Gatwick a fost implicat într-un accident astăzi, 12 iunie 2025. În acest moment verificăm detaliile și vom oferi informații suplimentare cât mai curând posibil”, a comunicat compania Air India.

Tragic

AI Ahmbd -London crashes

London bound AI 171 Boeing 787 *plane crashed into under construction buil

*ahmedabad airport air india plane crash* ahmedabad civil hospital on high alert As per local police more than 200ppl feared on board.

Plan crashes soon after take off… — Anand Narasimhan🇮🇳 (@AnchorAnandN)

Avionul s-a prăbușit la scurt timp de la decolare

Avionul se afla la aproximativ 200 de metri altitudine în și s-a prăbușit la mai puțin de un minut de la decolare. Deși impactul a avut loc în afara perimetrului aeroportului, aeronava s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, însă momentan nu se știe câte clădiri au fost afectate. Pe lângă cei 242 de pasageri aflați la bord, există o probabilitate ridicată ca printre victime să se numere și persoane aflate în imobilele din zona în care avionul s-a prăbușit.

Air India Plane crashes in Ahemdabad Plane has crashed in Gujarat’s Meghani Nagar. The site where the plane crashed is believed to be a residential area. All roads to the area have been closed. Likely to be a passenger plane Details awaited — Nabila Jamal (@nabilajamal_)

Ținând cont că avionul de-abia decolase, aeronava era alimentată cu mult combustibil, motiv pentru care explozia a fost mult mai puternică. Flightradar24 a anunțat că ultimul semnal a fost transmis la câteva secunde de la decolare. Ora programată de plecare era 09:50 locală, iar aeronava urma să decoleze în Marea Britanie la ora locală 18:25.

Premierul statului Gujarat a transmis un mesaj emoționant în contextul acestei tragedii și le-a solicitat autorităților să grăbească operațiunile de salvare de la fața locului. „Cu profundă durere, confirm că zborul Air India, AI171, care opera pe ruta Ahmedabad – Londra Gatwick, a fost implicat într-un accident tragic. Gândurile mele și cele mai sincere condoleanțe sunt alături de familiile și cei dragi ai tuturor celor afectați de acest eveniment devastator”, a transmis președintele companiei.