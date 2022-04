Video. Imagini dramatice din buncărele uzinei Azovstal din Mariupol. Civilii și soldații, blocați printre ruine, în întuneric şi fără apă

Situația sutelor de civili și soldați ucraineni aflați în buncărele uzinei Azovstal din Mariupol este tot mai critică.

Cei din Batalionul Azov a difuzat pe site-urile de socializare imagini filmate în buncărul de sub uzina metalurgică din Mariupol.

Filmările, realizate imediat după atacul rusesc masiv din noaptea de 27 spre 28 aprilie, arată oamenii care stau în întuneric, înghesuiți, fără apă și fără alimente.

Russia’s bunker busting bombs damaged the underground hospital and surgery room and killed, wounded and shell shocked those who were already wounded

