Video. Imagini dramatice din Turcia. Cum s-a simțit seismul de 7.8. Momentul prăbușirii unui bloc

care au lovit țara în ultimul secol. Numeroase decese au fost raportate și în Siria.

Imagini dramatice din Turcia și Siria. Cum s-a simțit seismul de 7.8 magnitudine

Seismul de luni dimineață, cu magnitudine de 7.8, a provocat și importante daune materiale, potrivit oficialilor turci, citați de presa internațională.

ADVERTISEMENT

Numai în provincia Malatya, peste 130 de clădiri s-au prăbușit din cauza mișcării telurice și a replicilor care au urmat.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a scris pe Twitter că ”echipe de căutare și salvare au fost trimise imediat” în zonele afectate de cutremur.

ADVERTISEMENT

”Sperăm că vom trece împreună de acest dezastru cât mai curând posibil și cu cele mai mici pagube”, a mai precizat liderul de la Ankara.

La rândul său, ministrul de interne Suleyman Soylu a declarat: ”Prioritatea noastră este să scoatem oamenii prinși sub clădirile prăbușite și să îi transferăm în spitale”.

ADVERTISEMENT

Între timp, pe site-urile de socializare au început să circule clipuri care arată .

Pe Twitter au apărut imagini care surprind momentul în care cutremurul se produce în apropiere de Gaziantep. De asemenea, o filmare dintr-un magazin arată amploarea acestui catastrofal seism.

ADVERTISEMENT

Breaking News 🗞️- The moment the Earthquake flattened Turkey 🇹🇷 – 100 dead in Turkey and 50 killed in Syria 🇸🇾- More videos coming from the ground as rescue workers race to reach the screams. — WTX News UK (@WtxNews)

CCTV footage in cafe catches the moment a 7.7 magnitude earthquake devastates part of the country.

(MUST WATCH)🎥 🇹🇷 — Geo-Politico News✨ (@truestory24)

Momentul în care mai multe clădiri se prăbușesc în Turcia și Siria din cauza cutremurului

Mii de oameni din Turcia și Siria au fost surprinși sub ruinele a sute de clădiri care au fost avariate de cutremurul de 7.8 magnitudine.

ADVERTISEMENT

Imagini de-a dreptul terifiante circulă deja prin spațiul online cu blocuri din cele două țări care se prăbușesc din cauza acestui seism.

In the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 hits Turkey. — JournoTurk (@journoturk)

Shocking footage captures the moment residential buildings collapsed in the Old City in due to the — Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem)