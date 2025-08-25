News

Video. Imagini spectaculoase: ninsori căzute în luna august, în România. Zonele cu temperaturi negative

Vremea s-a răcit drastic în România, iar în unele zone, deși ne aflăm în plină vară, au căzut și ninsori. Temperaturile au scăzut, luni, sub zero grade.
Adrian Baciu
25.08.2025 | 10:25
Video Imagini spectaculoase ninsori cazute in luna august in Romania Zonele cu temperaturi negative
Locul din România unde au căzut ninsori în plină vară. Sursa foto: hepta / capturi Facebook / colaj Fanatik

În weekend-ul recent încheiat, în Munții Rodnei, județul Maramureș, au început să cadă primele ninsori din această a doua parte a anului. Imaginile i-au uimit pe turiști, dat fiind faptul că vorbim de un fenomen neobișnuit pentru această perioadă. În toată țara, vremea s-a răcit accentuat, iar luni am consemnat o veritabilă dimineață cu aspect de iarnă în mai multe zone.

Fenomen neobișnuit pentru luna august în România: ninsori în județul Maramureș

Nu cu mult timp în urmă, România se afla sub alerte cod portocaliu și chiar roșu de caniculă. S-au înregistrat frecvent temperaturi de peste 35 sau chiar peste 40 de grade Celsius. Ultimele zile au adus însă o răcire extrem de intensă a vremii. Valorile au scăzut radical în toată țara, iar în unele zone s-au raportat minime negative.

Această răcire a venit la ”pachet” și cu precipitații specifice sezonului rece. Imagini spectaculoase au fost surprinse duminică în Munții Rodnei. Aici, la peste 1.700 de metri, a căzut prima zăpadă. În zona Pietrosul Rodnei s-a putut vedea un veritabil peisaj de iarnă. Salvamontiștii au fost cei care au surprins ninsoarea.

Încă din noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile au scăzut aici sub zero grade. Apoi, spre dimineață, ploaia s-a transformat în precipitații mixte: lapoviță și ninsoare. ”Azi, fiind în patrulare la Pietrosul Rodnei, am fost surprinşi de o ninsoare. Temperaturile sunt cu minus sus, până la -2 grade. Salvamont Maramureş recomandă turiştilor care se aventurează în zona Munţilor Rodnei să fie îmbrăcaţi corespunzător, să verifice prognozele meteo”, a spus Bogdan, salvator montan Salvamont Maramureş.

Cea mai rece dimineață din august: zonele cu temperaturi negative luni

Încă de vineri, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizau că temperaturile vor fi mult mai scăzute ca de obicei și la începutul săptămânii în curs. ”Pe arii extinse, valorile vor coborî sub 10 grade, mai ales în nordul și centrul țării. Temperaturi care în estul Transilvaniei, luni dimineață, vor coborî spre zero grade, de asemenea și marți dimineață o temperatură de 1-2 grade în acea zonă”, spunea Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

Avertizările s-au adeverit. Luni dimineață, la stația de la Miercurea Ciuc s-au raportat -1,7 grade Celsius, aproape de recordul absolut. Foarte rece a mai fost la Obârșia Lotrului și Vf. Omu, -1 grad. Aceeași temperatură sub limita de de îngheț a mai fost înregistrată de temometre și la Poiana Stampei, Stâna de Vale și Iezer.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
