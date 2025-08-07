News

Video. Incendiu de proporții în Mamaia, la un fost club foarte popular. Fumul gros se vede de pe plajă

Un incendiu de proporții a izbucnit în Mamaia, joi, la un fost club din stațiune. Autoritățile au intervenit rapid pentru a stinge flăcările
Andreea Stanaringa
07.08.2025 | 19:53
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club. Sursa foto: Ziua de Constanța/Colaj Fanatik

Joi, un incendiu a izbucnit la un fost club din stațiunea Mamaia. Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge flăcările, pe care le pot observa și turiștii aflați pe plajă.

Incendiu de proporții la un fost club din Mamaia

Este vorba despre fostul club Bellagio, care se află chiar în centrul stațiunii. Fumul se poate observa de pe plajă, iar echipajele de intervenție încearcă să stingă flăcările.

Au fost solicitați să intervină pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, al Județului Constanța, transmit autoritățile.

ISU Dobrogea anunță că intervin, la fața locului, Punctul Temporar de Stingere Tomis, Detașamentul Fripis cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, Autoscara, Descarcerarea și SMURD Mamaia, potrivit Ziua de Constanța. Conform primelor informații, nu sunt victime.

Pentru a putea stinge focul, pompierii au alimentat autospecialele cu apă din Lacul Siutghiol. Misiunea este încă în desfășurare. Incendiul din Mamaia se manifestă generalizat, cu flăcări și degajări de fum.

“Incendiul se manifestă cu flacără violentă și degajări mari de fum. Se acționează pentru localizarea și limitarea propagării focului. Până în acest moment, nu sunt raportate victime”, transmit reprezentanții ISU Dobrogea.

În zonă au fost suplimentate echipajele de intervenție cu autospeciale de la Stația Midia. Din cauza incendiului, traficul din zonă este îngreunat. Polițiștii au intervenit pentru a dirija traficul.

Focul ar fi izbucnit din zona centrală a clădirii. Întreaga structură a fost cuprinsă rapid de flăcări, după cum au spus martorii. Pompierii cercetează cauzele exacte ale producerii incendiului.

 

Clubul, părăsit de ani buni

Clubul Bellagio era unul dintre cele mai frecventate locații de către turiștii dornici să meargă la petreceri. În prezent, clădirea este dezafectată de mai mulți ani și a ajuns o ruină.

De mai mulți ani, clădirea se află în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor din România. Deși Primăria Constanța a făcut mai multe demersuri pentru a prelua terenul, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
