Video. Incendiu de vegetație devastator lângă București. Focul s-a extins în zona de pădure și la o casă. Update

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit, duminică, Țegheș din județul Ilfov. Potrivit pompierilor, focul s-a extins în zona de pădure și la o casă. De asemenea, două autoturisme au fost cuprinse de flăcări. Aproximativ șapte hectare sunt afectate, conform primelor date.

Update, ora 18:10. Incendiul a fost localizat

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov anunță că incendiul a fost localizat. Pompierii intervin la această oră pentru stingerea focului.

Amintim că o casă și două autoturisme au fost afectate, după izbucnirea flăcărilor. Deocamdată, circumstanțele în care a avut loc incendiul nu au fost stabilite, urmând să fie desfășurate cercetări.

Incendiu de vegetație în Ilfov. O casă și două mașini, afectate de flăcări

Mobilizare majoră de forțe, duminică, 24 august, în localitatea Țegheș, după unei locuințe. Inițial, la fața locului au ajuns pompierii din cadrul ISU București-Ilfov cu opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și patru cisterne.

Având în vedere amploarea evenimentului, reprezentanții ISU București-Ilfov au solicitat sprijinul colegilor din Giurgiu, iar în zona respectivă au ajuns încă două autospeciale de stingere. Conform celor mai recente date furnizate de pompieri, incendiul a afectat pădurea din zonă, o locuință și două mașini.

Pompierii încearcă să limiteze propagarea incendiului

În aceste momente, pompierii încearcă să limiteze propagarea focului și intervin pentru localizarea focului. Misiunea este dificilă, având în vedere că alimentarea cu apă se realizează la mare distanță, deoarece nu există surse de apă în zonă. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime. Din casa afectată au fost evacuate mai multe animale.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscata pe câmp, cu extindere în zona de pădure și la o locuință, în localitatea Țegheș. Suprafața afectată este de aproximativ 7 hectare. Au fost luate măsuri pentru limitarea extinderii incendiului spre pădure, prin amplasarea autospecialelor de stingere și prin delimitarea unor fâșii de protecție prin intermediul unui tractor cu plug. (…)

Se acționează în continuare pentru localizarea incendiului. Alimentarea cu apă se realizează la mare distanta, nu sunt surse de apa în apropiere. Nu sunt victime. Din locuința afectată de incendiu au fost scoase mai multe animale, câini și pisici”, a transmis, duminică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.